Archivo - El IAACC Pablo Serrano lanza la sexta Convocatoria de Creación y Producción Artística Pablo Serrano/Juana Francés - FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los museos aragoneses celebrarán el próximo fin de semana la Noche en Blanco con propuestas en el IAACC Pablo Serrano, el CDAN y el Museo de Huesca. Los actos tendrán lugar el viernes, día 26, en la capital altoaragonesa y el sábado, 27 de junio, en el museo Pablo Serrano en Zaragoza.

Este centro acogerá desde las 19.00 horas la grabación en directo de un podcast con motivo de su 30 aniversario, conducido por Esto no es un museo y que contará con distintos invitados para participar en la grabación. La entrada será libre, hasta completar aforo.

Además, la terraza del Pablo Serrano ampliará su horario de apertura, de 19.00 a 00.00 horas, también con entrada libre hasta completar aforo, donde se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas de la actuación musical del grupo Cocktail Band. Habrá servicio de barra en la terraza desde las 20.00 horas.

Por su parte, el CDAN, el Museo de Huesca y el Museo Pedagógico se suman el viernes 26 a los actos de la Noche en Blanco organizados por el Ayuntamiento oscense, en colaboración con los museos y entidades culturales de la ciudad.

En esta segunda edición, la programación tiene como hilo conductor la astronomía y el eclipse de sol que se producirá el 12 de agosto, visible desde varios puntos de Aragón.

Bajo esta temática se inauguran muestras específicas de obras y materiales relacionados con fenómenos astronómicos, en las sedes de los museos participantes: CDAN, Museo de Huesca, Museo Pedagógico de Aragón, Museo Diocesano de Huesca y Fundación Ibercaja.

El horario de apertura de las salas será de 20.00 a 00.00 horas. La jornada se abrirá con dos actos, el primero, a las 18.00 horas en el CDAN, que exhibirá su muestra en curso 'Ellas ilustran botánica'.

La inauguración oficial de la Noche en Blanco será en el patio del Museo de Huesca a las 19.30 horas. El museo explicará a través de un nuevo panel informativo la función que cumplió el torreón de su patio y la relación que tuvo con la astronomía, cuando el edificio albergó el Instituto de Segunda Enseñanza, así como algún que otro dato curioso.

El patio acogerá el acto oficial de inauguración de la Noche en Blanco y después darán comienzo actuaciones de música en directo a cargo de Dixieland Blues Band y el músico argentino Ariel Prat.

El Museo Pedagógico de Aragón, cuya sede está cerrada provisionalmente por las obras que se están realizando en la Oficina de Turismo, en esta edición presenta en la sala de exposiciones temporales del Museo de Huesca la exposición 'El Sol, la Luna y las estrellas.

La Astronomía en el Museo Pedagógico de Aragón', en la que se mostrarán fondos del museo relacionados con la astronomía y recursos pedagógicos para su estudio desde finales del siglo XIX, además de juguetes y lecturas con los que aprender jugando: manuales escolares, esferas armilares, globos terráqueos y un telurio, aparato que reproduce la estructura del sistema solar para explicar fenómenos como los eclipses.