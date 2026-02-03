Los museos y salas de exposiciones municipales de Zaragoza superan los 700.000 visitantes en 2025, la cifra más alta

Archivo - La Lonja de Zaragoza fotografíada desde el ángulo de la derecha - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los museos y salas de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza han sido capaces de amortiguar estadísticamente el cierre por reformas del Museo Pablo Gargallo y conseguir la cifra más alta de público hasta la fecha. En 2025, 701.408 visitantes han contemplado las obras expuestas en los equipamientos culturales del consistorio.

En esta ocasión, el Museo del Teatro de Caesaraugusta se convirtió en el más visitado durante 2025 con más de 73.000 personas, mientras que La Lonja se acercó a los 200.000 visitantes el pasado año.

Las cifras globales de visitantes mejoran en más de un 3% con respecto a las de 2024, cuando fueron 694.000 personas las que acudieron a ellos para participar de la cultura zaragozana.

Por segundo año consecutivo, los museos municipales sobrepasan los 250.000 visitantes, una cifra que también superan de nuevo las salas de exposiciones, mientras que el Centro de Historias rebasa la barrera de los 150.000 asistentes.

LA RUTA DE CAESARAUGUSTA SIGUE CRECIENDO

Los museos englobados en la Ruta de Caesaraugusta atrajeron a 209.616 visitantes en 2025, un 8,68% más que el año anterior. El Museo del Teatro de Caesaraugusta lideró este crecimiento, con 73.041 visitantes, un 15,73% más que en 2024.

También aumentó en visitas su sala de exposiciones, que en su primer año completo --se inauguró a mediados de 2024--, consiguió atraer a 31.087 personas.

Por su parte, el Museo del Foro de Caesaraugusta recibió a 68.117 personas, el Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta a 32.546 y el Museo del Puerto de Caesaraugusta a 35.912 visitantes en su 25º aniversario, sumando cada uno de ellos más de 2.000 más que en el año anterior.

En cuanto al Museo Pablo Gargallo, desde finales de marzo se encuentra en proceso de mejora con las obras de climatización en las que el Ayuntamiento de Zaragoza invierte 422.000 euros. En el trimestre que permaneció abierto, aportó al global 12.256 visitantes, casi un 20% más interanual.

ARRASAN LAS EXPOSICIONES SOBRE CULTURA ASIÁTICA

La Lonja sigue siendo la sala de exposiciones favorita de zaragozanos y turistas, con casi 200.000 visitantes en 2025, en concreto 199.593 personas que pasearon entre sus columnas para disfrutar las diferentes propuestas municipales, casi un 15% más que en 2024.

La exposición estrella de 2025 fue 'Tesoros. Colecciones de arte asiático del Museo de Zaragoza', que pudo verse durante este verano, con 98.943 visitas, seguida de 'Cómo construimos la colección Bassat', con un público de 59.790 personas.

La sala de exposiciones de la Casa de los Morlanes triplicó en 2025 la afluencia de público de 2024, llegando a las 16.959 personas, un año en el que ya había doblado el público de 2023. Casi la mitad de ellas visitaron la sala para sumergirse en el mundo del estudio Ghibli con 'Totoro: Homenaje al guardián del bosque' esta primavera.

En la sala de exposiciones del Torreón Fortea, a la que se acercaron 10.999, destacó la muestra de Hiroomi Ito 'Ni sushi ni yakuza', donde exploró la complejidad simbólica de estos elementos de la cultura japonesa. Por último, la sala del Palacio de Montemuzo atrajo a 11.774 personas.

El Centro de Historias también ha registrado un importante aumento de público en 2025. El pasado año albergó a 161.534 visitantes, casi 20.000 más que en el año anterior. La muestra 'La Legión 501. Un imperio solidario', en la que se exhibieron trajes y accesorios de esta organización benéfica de fans del universo de Star Wars, fue la más concurrida del año, con 18.908 accesos.

Le siguieron 'Historias para no olvidar', dedicada a Chicho Ibáñez Serrador, con 12.328 visitas y 'Héroes, Fans y Rock&Roll', con 11.830. Esta última, donde los fans de la banda zaragozana se convierten en protagonistas, todavía podrá visitarse hasta el próximo 8 de marzo.

Por último, el Museo del Fuego recibió a 33.141 asistentes mientras que la sala de exposiciones Juana Francés, que en 2025 albergó las muestras 'Asombrario', 'Y el milenio vendrá' y 'Evolución de la imperfección' tuvo 3.531 visitas, a las que se suman las 1.504 visitas del espacio Rotonda de la Casa de la Mujer, en la que se realizaron las exposiciones 'Voces del diseño', 'Mujer y discapacidad' y 'Aladas'.

UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN

El 2025 ha supuesto la consolidación de los numerosos programas y actividades organizadas desde los museos y las salas de exposiciones zaragozanas. Así, se sumaron a una nueva edición de la Noche en Blanco, convertida ya en un clásico que da el pistoletazo de salida al verano zaragozano.

En los museos municipales volvieron a ser protagonistas los jóvenes del equipo Rompepuertas, que diseñaron una programación fresca en la que se apostó por el talento local y la variedad de disciplinas artísticas. Los museos zaragozanos también conmemoraron el Día Internacional de los Museos (DIM) con talleres de fotografía, debates, espectáculos audiovisuales y performances.

El ciclo de 'Museos y mujeres', organizado por el Servicio de Cultura con la colaboración del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, volvió en 2025 con teatralizaciones, exposiciones, grabaciones de podcast y visitas guiadas en las que se recordó a figuras como Elisabeth Sidall y Marie Blanchard. También continuó 'Cocinando culturas', con el vermú como protagonista