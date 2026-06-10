Música al Raso encara su segundo fin de semana en el Jardín de Invierno en Zaragoza con Ralphie Choo y María Arnal

Actuación en Música al Raso, en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Música al Raso afronta su segundo fin de semana con una programación que mira de frente al presente de la música contemporánea, con las actuaciones de Ralphie Choo y María Arnal, entre otros.

Tras su paso por el escenario Ibercaja de la Plaza San Bruno, donde reunió a más de 6.000 personas entre el 29 y el 31 de mayo, el ciclo gratuito se traslada los días 11, 12 y 13 de junio al Escenario Ambar Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta, uno de los espacios más reconocibles de esta cita cultural al aire libre organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, con el patrocinio de Ambar e Ibercaja.

En esta segunda parte de su VI edición, Música al Raso propone un recorrido por algunas de las corrientes más vivas de la escena actual: del pop experimental y la música urbana de Ralphie Choo al universo íntimo y electrónico de la aragonesa Lu Demie; del indie rock con mirada generacional de Shego y Camellos a la investigación vocal, coreográfica y tecnológica de Maria Arnal; y de ahí a la electrónica fronteriza de Nortec: Bostich & Fussible (full band), uno de los proyectos más influyentes de la música latinoamericana de las últimas décadas.

La programación mantiene así una de las señas de identidad del ciclo: combinar artistas de referencia, proyectos en expansión y talento local en una propuesta gratuita, diversa y abierta a toda la ciudad.

En esta edición, esa vocación se ha articulado en dos escenarios emblemáticos: la Plaza San Bruno, que acogió la primera parte del ciclo con un perfil más mestizo y colectivo con artistas como Silvana Estrada, Cristian de Moret, Bewis de la Rosa, Ixeya, Aarón Jiménez "El Cherry" Trío y L'Asia & Conscious Vibes Band; y el Jardín de Invierno, que concentrará ahora los sonidos más urbanos, eléctricos y experimentales de la programación.

MÚSICA URBANA, ROCK, ELECTRÓNICA E INVESTIGACIÓN SONORA

El segundo fin de semana comenzará el jueves, 11 de junio, con una jornada dedicada a la nueva escena urbana y alternativa. El cartel estará encabezado por Ralphie Choo, uno de los nombres más singulares del panorama estatal, acompañado por la artista zaragozana Lu Demie.

Ralphie Choo se ha consolidado como una de las voces más personales de una generación que ha hecho del collage sonoro, la cultura digital y la libertad creativa una forma de identidad musical.

Su propuesta cruza flamenco, bedroom pop, electrónica, reggaetón, R&B y hip hop desde una mirada experimental que rompe las estructuras más convencionales del pop. Vinculado al colectivo Rusia-IDK, junto a artistas como Rusowsky, ha desarrollado un imaginario propio que ha llamado la atención de figuras como Rosalía, Judeline o Amaia.

Antes de su actuación, el escenario recibirá a Lu Demie, cantante y compositora aragonesa que se ha situado como una de las voces emergentes más interesantes de la escena alternativa local. Su música transita entre el pop, el R&B, la electrónica, los ritmos urbanos y ciertos matices flamencos, construyendo una estética íntima, melancólica y conectada con la sensibilidad digital de su generación.

En 2025 publicó La Calleja, trabajo en el que profundiza en esa fusión de géneros junto al productor Jayviey, y por el que fue reconocida con el premio a Mejor Producción en la 27ª edición de los Premios de la Música Aragonesa.

Asimismo, el viernes, 12 de junio, el Escenario Ámbar Jardín de Invierno cambiará de registro con una jornada marcada por el rock alternativo, el indie guitarrero y una forma de escribir canciones pegada a la realidad cotidiana.

Shego y Camellos protagonizarán una noche que conecta energía, sarcasmo, crítica social y espíritu generacional. Nacida en Madrid durante la pandemia como un proyecto entre amigas, Shego ha construido una identidad propia a partir del punk, el indie rock, el lo-fi y el pop.

Su propuesta DIY, feminista y directa ha conectado especialmente con una generación que busca canciones sin filtros, con letras afiladas y una actitud escénica que combina desparpajo, ruido y vulnerabilidad. La banda ha colaborado con artistas como Zahara y Natalia Lacunza, fue reconocida en 2023 con el Premio MIN a Mejor Artista Emergente y en 2024 obtuvo el premio +Músicas a la Mejor Grabación Rock.

Esa misma noche actuará Camellos, quienes celebran su décimo aniversario como una de las bandas más representativas del nuevo rock alternativo estatal. Surgidos en la escena madrileña, mantienen un vínculo especial con Aragón, ya que dos de sus integrantes son oscenses. Su sonido combina garage rock, punk e indie con letras cargadas de humor, observación social y sarcasmo.

SÁBADO

La VI edición de Música al Raso concluirá el sábado, 13 de junio, con una doble propuesta de gran peso artístico. La cantante catalana Maria Arnal presentará "AMA", su nuevo proyecto en solitario, y Nortec: Bostich & Fussible actuarán en formato banda para cerrar el ciclo con una de las propuestas más relevantes de la electrónica latinoamericana.

Maria Arnal llega al Jardín de Invierno en una nueva etapa creativa tras una trayectoria marcada por la investigación entre tradición popular, experimentación electrónica y poesía. En AMA, la artista hibrida voz, danza e inteligencia artificial para explorar nuevas formas de canción escénica.

El proyecto, creado junto al Intelligent Instruments Lab de Islandia y el Barcelona Supercomputing Center, trabaja con voces sintéticas generadas a partir de la propia voz de Arnal. Cinco bailarinas modulan esas voces en escena, transformando la coreografía en una forma de canto coral. Este trabajo supone el regreso de Maria Arnal a los escenarios y adelanta su primer disco en solitario. La artista, reconocida recientemente con el Premio Goya 2025 por la canción final de La virgen roja, película de la cineasta aragonesa Paula Ortiz, ya ha presentado este proyecto en festivales internacionales como Ars Electronica y Romaeuropa.

El cierre de Música al Raso llegará de la mano de Nortec: Bostich & Fussible, proyecto formado por Ramón Amezcua y Pepe Mogt. Surgido en Tijuana a finales de los años 90 dentro del colectivo Nortec, el dúo fue clave en la creación del sonido "nortec", una fusión entre música norteña, banda sinaloense, techno, house y electrónica experimental. Su propuesta redefinió la identidad musical fronteriza mexicana desde una mirada futurista, urbana y profundamente reconocible.

En los últimos años, Nortec: Bostich & Fussible ha girado por Europa, América, Asia y Australia, y ha pasado por algunos de los festivales internacionales más importantes, como Bonnaroo o Coachella.

También han realizado remixes para artistas como Beck, Calexico, Ennio Morricone o Lenny Kravitz. Su regreso a Zaragoza en formato banda pondrá el broche final a una edición que ha vuelto a reivindicar la música como experiencia colectiva, accesible y abierta a toda la ciudad.