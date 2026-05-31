'Música al Raso' reúne a casi 6.000 espectadores en su primera semana pese a las altas temperaturas

Diversión bajo el sol en el ciclo Música al raso, celebrado en la plaza San Bruno y que en su primer fin de semana ha reunido a más de 5.700 espectadores. - PEDRO ANGUILA

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Música al raso' ha reunido durante su primer fin de semana a más de 5.700 personas, que han disfrutado de la música en directo en un ambiente tórrido en el escenario recuperado de la plaza San Bruno.

La jornada inaugural reunió a más de 2.500 espectadores en torno a la actuación de la cantante y compositora mexicana Silvana Estrada y del dúo aragonés Ixeya, que contó además con la colaboración de Esther Vallejo. El público disfrutó de una velada cargada de emoción, sensibilidad y raíces musicales, en la que convivieron diferentes sonoridades y generaciones.

El sábado, más de 2.000 personas se congregaron en el escenario Ibercaja para asistir a los conciertos de Aarón Jiménez "El Cherry" Trío y Cristian de Moret. La noche ofreció una mirada contemporánea al flamenco y a las músicas de tradición popular, con propuestas que combinaron respeto por la raíz y voluntad de exploración artística.

La primera semana de programación concluyó el domingo con la actuación de Bewis de la Rosa, una de las voces más singulares del panorama musical actual, acompañada por L'Asia & ConsciousVibes Band. Alrededor de 1.200 personas disfrutaron de una propuesta que fusiona rap, folclore y discurso social desde una perspectiva profundamente vinculada al territorio.

Entre los momentos más celebrados de la noche destacó la interpretación conjunta de una jota por parte de Bewis de la Rosa y Esther Vallejo, así como varios guiños al artista zaragozano Kase.O, que fueron recibidos con entusiasmo por el público.

Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, y con el patrocinio de Ambar e Ibercaja, Música al Raso demuestra el interés de la ciudadanía por una programación que combina artistas internacionales, nombres destacados de la escena nacional y talento local en espacios emblemáticos de la ciudad.

El ciclo continuará del 11 al 13 de junio en el Jardín de Invierno con actuaciones de Ralphie Choo, María Arnal, Nortec: Bostich & Fussible (Full Band), Shego, Camellos y Lu Demie.