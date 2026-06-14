Música al Raso supera los 20.000 asistentes en su sexta edición

Ambiente este sábado en el Escenario Ambar-Jardín de Invierno del ciclo Música al Raso durante el concierto de María Arnal. - MARCOS CEBRIÁN

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo y último fin de semana de Música al Raso ha vuelto a registrar una excelente respuesta del público, reuniendo a cerca de 15.000 espectadores en el Jardín de Invierno.

Con este balance, la sexta edición del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, y patrocinado por Ámbar e Ibercaja, ha superado los 20.000 asistentes entre sus dos escenarios: la plaza San Bruno y el Jardín de Invierno.

La programación del Escenario Ambar-Jardín de Invierno arrancó el jueves con la actuación de la artista zaragozana Lu Demie, que congregó a unas 1.300 personas, seguida por el concierto de Ralphie Choo, uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical española, que reunió a cerca de 3.000 espectadores.

El viernes fue una de las jornadas de mayor afluencia del ciclo. Camellos congregó a unas 2.800 personas y Shego reunió a más de 3.200 asistentes, convirtiéndose en una de las actuaciones más multitudinarias de toda la edición.

La clausura llegó el sábado con dos propuestas de gran personalidad artística. María Arnal reunió a cerca de 2.000 espectadores con un espectáculo marcado por la experimentación sonora y la emoción, mientras que Nortec: Bostich & Fussible (Full Band) puso el broche final al festival ante unas 2.200 personas, transformando el Jardín de Invierno en una gran celebración colectiva.

Este segundo fin de semana confirma la consolidación del Jardín de Invierno como uno de los espacios culturales al aire libre de referencia de la ciudad y vuelve a poner de manifiesto el interés del público por una programación que combina artistas consolidados, propuestas emergentes y diversidad de estilos musicales.

ESTRADA E IXEYA EN EL ESTRENO

La sexta edición de Música al Raso arrancó hace dos fines de semana con el regreso del Escenario Ibercaja- Plaza San Bruno.

Más de 5.700 personas asistieron a los conciertos celebrados en este espacio emblemático del Casco Histórico, a pesar de las altas temperaturas registradas durante esos días.

La jornada inaugural reunió a más de 2.500 espectadores en torno a la actuación de la cantante y compositora mexicana Silvana Estrada y del dúo aragonés Ixeya, que contó además con la colaboración de Esther Vallejo.

El público disfrutó de una velada cargada de emoción, sensibilidad y raíces musicales, en la que convivieron diferentes sonoridades y generaciones.

El sábado, más de 2.000 personas se congregaron para asistir a los conciertos de Aarón Jiménez 'El Cherry' Trío y Cristian de Moret, en una noche dedicada a las nuevas miradas sobre el flamenco y las músicas de tradición popular.

La primera semana de programación concluyó con la actuación de Bewis de la Rosa, acompañada por L'Asia & Conscious Vibes Band.

Alrededor de 1.200 personas disfrutaron de una propuesta que fusiona rap, folclore y discurso social. Entre los momentos más celebrados destacó la interpretación conjunta de una jota junto a Esther Vallejo, así como varios guiños al artista zaragozano Kase.O.

Con más de 20.000 asistentes a lo largo de seis jornadas de programación, el ciclo consolida así su papel como una de las grandes citas culturales de la primavera zaragozana y como una herramienta para acercar la música en directo a nuevos públicos en espacios singulares de la ciudad.