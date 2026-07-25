Nace Teruel AgroForestal para fortalecer la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agroforestal

La iniciativa surge de la necesidad de acercar al territorio los avances generados por el CITA, las universidades y otros centros de investigación. - CITA

TERUEL, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), a través de su sede en Teruel, ha puesto en marcha Teruel AgroForestal: Red de conocimiento e innovación agroalimentaria y forestal de Teruel, una iniciativa destinada a reforzar la transferencia de conocimiento científico y tecnológico hacia el sector agroalimentario y forestal de la provincia.

El proyecto está subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa dentro de la actuación 5.4.02 Proyectos de I+D+I, dirigidos a mejorar la competitividad y sostenibilidad de sectores agroindustriales de alto valor añadido para fijar riqueza y actividad en el territorio.

Este proyecto surge de la necesidad de acercar al territorio los avances generados por el CITA, las universidades y otros centros de investigación, facilitando que este conocimiento se traduzca en soluciones prácticas para empresas, explotaciones agrarias, propietarios forestales y administraciones locales. La dispersión geográfica y las particularidades demográficas de la provincia hacen especialmente necesaria una estrategia específica que favorezca la innovación y la colaboración entre todos los agentes implicados.

Con este objetivo, Teruel AgroForestal fomentará el intercambio de conocimiento, impulsará nuevas iniciativas de innovación y contribuirá a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector agroforestal turolense. Además, se concibe como un auténtico proyecto de centro, con la participación transversal del personal investigador y técnico del CITA en su diseño, desarrollo y ejecución.

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA TRANSFORMAR EL TERRITORIO

La iniciativa se articula en cuatro áreas principales de actuación que permitirán abordar algunos de los principales desafíos del medio rural turolense.

Una red para conectar conocimiento y necesidades del sector. El proyecto contempla la consolidación de una red estable de colaboración entre empresas, cooperativas, asociaciones, administraciones públicas, entidades intermediarias y centros de investigación. Esta red permitirá identificar retos comunes, conectar la oferta científico-tecnológica con las necesidades reales del sector y promover soluciones innovadoras adaptadas al territorio.

Como resultado de este trabajo participativo, durante el primer año se elaborará un Plan de Acción para el Fomento de la Innovación y la Transferencia de Conocimiento en el Sector Agroalimentario y Forestal de Teruel, con un horizonte de seis años basado en el modelo de la cuádruple hélice, que integra administración, investigación, empresas y sociedad.

Suelos más saludables para una agricultura más sostenible. Bajo la línea Territorio SUELO, el proyecto promoverá prácticas de gestión sostenible que ayuden a reducir la erosión y mejorar la salud de los suelos agrícolas y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

Entre las actuaciones previstas destacan la elaboración de un mapa agrológico en una zona piloto de la cuenca del Jiloca, la creación de una red de agricultores colaboradores y el establecimiento de una finca experimental para demostrar la eficacia de distintas prácticas de manejo sostenible.

Impulso a la bioeconomía forestal. La línea Territorio BOSQUE buscará dinamizar la gestión forestal sostenible en montes privados y generar nuevas oportunidades de bioeconomía rural.

Para ello, se mejorarán herramientas digitales de planificación y gestión, se apoyará la creación y consolidación de agrupaciones de propietarios forestales y se dará continuidad a proyectos demostrativos ya desarrollados en la provincia, como Manage4Future, Reconecta, Silvalia y Druida.

Entre los objetivos previstos se encuentran el apoyo a nueve agrupaciones o asociaciones forestales, la caracterización de más de 2.000 hectáreas de superficie forestal y la organización de visitas técnicas a los distintos proyectos piloto.

Innovación aplicada a empresas y explotaciones. A través de la línea Territorio INNOVACIÓN, se impulsarán microproyectos destinados a favorecer la adopción de soluciones innovadoras en empresas agroalimentarias y en explotaciones agroforestales. Está previsto desarrollar al menos ocho iniciativas piloto orientadas a resolver necesidades concretas del sector y acelerar la transferencia de resultados de investigación hacia el tejido productivo.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN COMO EJES TRANSVERSALES El proyecto incorpora además dos líneas de trabajo de carácter transversal centradas en la comunicación, divulgación y coordinación técnica. Estas acciones permitirán difundir los resultados entre el sector y la sociedad, garantizar la coordinación entre los distintos agentes participantes y maximizar el impacto técnico, económico y territorial de la iniciativa.

Teruel AgroForestal aspira a consolidar un ecosistema de conocimiento e innovación que contribuya al desarrollo sostenible de la provincia, fortaleciendo la conexión entre ciencia, territorio y sector productivo para afrontar los retos presentes y futuros del medio rural turolense.