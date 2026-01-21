Neutralizado un artefacto de la Guerra Civil hallado en el armario de una vivienda del centro de Huesca

Proyectil de la Guarra Civil hallado en un armario en Huesca. - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha neutralizado de forma controlada un proyectil hallado en el fondo de un armario en una vivienda particular del Casco Histórico de Huesca.

Al encontrar el artefacto, la propietaria de la vivienda avisó inmediatamente a la Policía Nacional, que dio aviso a los Equipos de Desactivación de Explosivos (Tedax-NRBQ), según fuentes policiales.

En la inspección, los especialistas determinaron que se trataba de una granada de mortero de 50 milímetros de la Guerra Civil española, la retiraron y la neutralizaron de manera controlada en el campo de tiro militar de Fornillos, donde comprobaron que el artefacto mantenía su carga explosiva activa.

CONSEJOS PARA PREVENIR ACCIDENTES CON EXPLOSIVOS

La Policía Nacional ha recordado que, en caso de encontrarse con artefactos explosivos de cualquier tipo, se debe dar avisar inmediatamente a través del '091', así como abstenerse de manipularlos de cualquier forma.

Asimismo, han explicado que estos artefactos están diseñados con fines bélicos y para causar daños, por lo que, aunque por su aspecto externo sean objetos oxidados o rotos, la carga explosiva y los mecanismos internos pueden permanecer intactos, lo que hace que sean "muy peligrosos y destructivos".

La Policía Nacional ha informado también de la utilidad de la aplicación 'ALERTCOPS', con la que la ciudadanía puede informar de diversos hechos de interés policial con tan solo pulsar un botón, que incluye geolocalización.