La nieve complica la circulación en la provincia de Huesca, con varias carreteras afectadas

Archivo - Varios coches parados, a 16 de enero de 2023, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de Tráfico de Huesca, Margarita Padial, ha informado de que la nieve está complicando la circulación en la provincia, que tiene en este momento varias carreteras afectadas, y ha pedido evitar desplazamientos hacia zonas con alertas meteorológicas.

Padial ha subrayado que "la situación puede ir cambiando" en función de las condiciones meteorológicas y del trabajo de los servicios de mantenimiento, pero actualmente están afectadas la N-260, entre Biescas y Torla; la A-135, de Torla a Ordesa; la A-2606, de Panticosa al Balneario; la A-134, de Formigal hacia la frontera con Francia; y la N-330A, de Canfranc a Candanchú. Todas ellas están en nivel rojo, con la circulación restringida a vehículos pesados y la obligación de llevar cadenas o neumáticos de invierno para el resto.

En cuanto al puerto del Monrepós, permanece en nivel amarillo, aunque se está trabajando para garantizar el nivel de fluidez y seguridad en la circulación y la situación podrá ir cambiando en función de la meteorología.

En resumen, la jefa provincial de Tráfico ha remarcado que "se complica la circulación en las carreteras, no sólo en las comarcales y locales", sino también en otras de alta capacidad como autopistas y autovías.

Por ello, ha instado a informarse a través de los canales oficiales de las previsiones meteorológicas y de lestado de las carreteras antes de iniciar un viaje, así como seguir las recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia y protección civil.

Ha recordado también que, en función de la situación de cada vía, se van a establecer diferentes medidas, que podrán incluir restricciones a vehículos pesados y autobuses, obligación de cadenas o ruedas de invierno, limitaciones de velocidad, prohibición de adelantamientos, cortes totales preventivos o desvíos alternativos.

En todo caso, Padial ha recomendado evitar los desplazamientos, si es posible, hacia zonas donde hay o previsiblemente va a haber alertas meteorológicas.

Si no es posible evitar el viaje, ha subrayado que es "imprescindible" dejar libre el carril izquierdo para el paso de vehículos de conservación de carreteras, quitanieves o la Guardia Civil, así como prestar atención a la señalización de los paneles de mensaje variable, llevar el equipamiento adecuado y, sobre todo, conducir con "mucha precaución", adaptándose a las condiciones de la vía en cada momento.