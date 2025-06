"No vamos a esperar 40 años más": las asociaciones vecinales del suroeste reclaman los puentes sobre el Canal

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Tendiendo Puentes', integrada por las asociaciones vecinales Aldebarán y Las Estrellas (Valdefierro), Entrelagos (Rosales del Canal) y Los Sauces (Montecanal) de Zaragoza, ha reclamado este domingo la edificación de los puentes pendientes sobre el Canal Imperial durante una jornada vecinal reivindicativa que ha contado con la asistencia de representantes políticos de diferentes fuerzas políticas con cargos institucionales, así como con la presencia de diversas entidades ciudadanas de ambos distritos que buscan unir el tejido social y propiciar el crecimiento y la comunicación en este sector urbano.

Las conexiones reclamadas por los vecinos incluyen el desarrollo de sendos viarios sobre el Canal. El primero de ellos, el "puente del este", uniría la calle Hydra con San Juan Bautista de la Salle; y el segundo, el "puente del oeste", comunicaría la glorieta Acuario con la mencionada calle del Distrito Sur.

"Queremos hacer vida en común, compartir espacios y equipamientos públicos, hacernos copartícipes en la solución a nuestros problemas de movilidad, entre otros. Y para eso es imprescindible ejecutar las conexiones pendientes entre nuestros barrios", ha señalado el presidente de la AVV Entrelagos, de Rosales del Canal, Nacho García.

Otro punto en común de ambas infraestructuras es que sus conexiones al resto del viario urbano están ya construidas, tanto desde la calle San Juan Bautista de la Salle, a un lado del canal, como en la calle Hydra y Glorieta Acuario, en el otro extremo, restando únicamente la construcción de los puentes para la finalización de las conexiones.

"El canal es un pulmón verde de gran valor para los vecinos del sur de Zaragoza, pero también crea una barrera artificial que debemos sortear, preservando el entorno y minimizando el impacto ambiental. En un momento en el que se están generando cuantiosas plusvalías en nuestros distritos, no se entiende que los puentes sigan en el cajón", ha defendido la representante de la AVV Los Sauces, de Montecanal, Rosa Burgos.

La implementación de dichas infraestructuras serviría no solo para mejorar las propias conexiones entre el distrito Sur y Oliver-Valdefierro, sino que facilitarían los tránsitos entre el primero y el entorno de la estación Intermodal de Delicias, así como aliviaría el tráfico interno en Valdefierro, derivando a San Juan Bautista de la Salle, parte del mismo en los trayectos de entrada y salida al barrio, aminorando así la contaminación acústica y las emisiones de dióxido de carbono.

En este sentido, el planeamiento urbanístico de dichos puentes data del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, manteniéndose en los sucesivos de 2001, 2007 y 2024. Sin embargo, en los últimos años, la necesidad de contar con los mismos se ha incrementado significativamente, debido al exponencial crecimiento del Distrito Sur, así como de Valdefierro.

"Hace ya casi 40 años que los puentes se incluyeron en el planeamiento urbanístico de la ciudad. Desde entonces, ambas orillas del canal han crecido de forma exponencial, pero sus conexiones no lo han hecho. Creemos que ya es hora de romper el fondo de saco en el que vivimos y conectar nuestros barrios", ha reivindicado el presidente de la AVV Las Estrellas, de Valdefierro, Jesús Picazo.

La jornada reivindicativa ha coincidido en el tiempo con la próxima autorización para la construcción de la separata 2 Sur Resto de Arcosur, la cual constará de más de 812 viviendas libres y que supondrá la asunción por parte de dicha Junta de compensación de diversos compromisos en materia de infraestructura pública entre los que la plataforma aspira a que se incluya el puente del este, con inicio en la calle Hydra.

A su vez, la construcción del puente del oeste depende de la Junta de Compensación del Sector 57/1 de Valdefierro, la cual gestiona los terrenos urbanizables ubicados entre la calle Aldebarán (al norte, junto al centro comercial) y el camino del Canal (al sur, a la altura del Camping municipal), flanqueados al oeste por la Avenida Manuel Rodríguez Ayuso y al este por la glorieta donde se precisa el puente.

En este sentido, la plataforma Tendiendo puentes insta al gobierno municipal a la ejecución subsidiaria de la infraestructura de manera simultánea respecto a la construcción del puente del este.

El uso de dicha figura jurídica común en la administración que no solo resolvería la situación, sino que también incentivaría el interés privado en la zona, esperándose además que los fondos invertidos en la construcción del puente puedan recuperarse en los próximos años.

"No nos vamos a enredar en los entresijos técnicos, no es nuestro papel, existen fórmulas para la construcción de ambos puentes, que se hagan o no, es una cuestión de voluntad política. Los vecinos del sur no somos ciudadanos de segunda, merecemos conexiones e infraestructuras de calidad", ha declarado el presidente de la AVV Aldebarán, de Valdefierro, Jorge Navarro.

Los defensores de este proyecto han recordado que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 28 de octubre de 2013 aprobó por unanimidad la "construcción urgente" de ambos puentes a través de una moción presentada por el entonces líder de la oposición municipal, el popular José Ignacio Senao.

Si bien, el consenso alcanzado hace doce años nunca se tradujo en acciones concretas, a pesar de la alternancia de tres gobiernos municipales de diferente signo político, y gobernando la ciudad durante la mitad de dicho periodo el partido proponente de la iniciativa.

El encuentro ha comenzado con un paseo ciudadano desde el Parque Valdefierro, junto al canal, recorriendo los más de dos kilómetros que separan los puentes preexistentes de la calle Marcelino Álvarez y la Avenida Manuel Rodríguez Ayuso, finalizando en el Camping Municipal y dando paso a la animación infantil.

Posteriormente, las asociaciones vecinales han procedido a la lectura del manifiesto de la plataforma, en la que han relatado a los presentes la urgencia de la construcción de los puentes y la necesidad de mantener el impulso vecinal a la iniciativa hasta que ambas infraestructuras estén finalizadas.

Los representantes políticos asistentes al evento han tomado la palabra posteriormente para agradecer la invitación al mismo, así como para fijar sus posiciones y propuestas al respecto de la iniciativa.

La jornada ha continuado con una comida popular en las propias instalaciones del Camping Municipal, así como ha contado con la actuación teatral del grupo "Mirando al sur" y con un tardeo vecinal que ha puesto la guinda al encuentro.