La Noche Europea de la Investigación acercará la ciencia al público el 25 de septiembre en CaixaForum Zaragoza

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ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Zaragoza se suma el próximo viernes, 25 de septiembre, a una nueva edición de la Noche Europea de la Investigación, con un evento que se desarrollará de 17.30 a 21.30 horas con el objetivo de acercar la actividad investigadora al público general.

En concreto, los asistentes podrán disfrutar de formatos como talleres científicos, conversaciones con investigadores, escape rooms, microcharlas dinamizadas, presentaciones de investigaciones, cuentacuentos, exposiciones y un speed dating científico, han informado desde Fundación 'la Caixa'.

Se trata de un encuentro marcado por un ambiente de aprendizaje y celebración, con acciones gratuitas para todas las edades y sin necesidad de conocimientos previos sobre la investigación o el asunto en cuestión.

Con estas actividades variadas e interactivas, se busca convertir a los científicos y científicas en los protagonistas de la Noche, con un énfasis especial en aquellos colectivos menos familiarizados con las disciplinas STEAM --ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

A través de estas actividades, el público puede entender mejor la investigación que se realiza a diferentes niveles, conociendo de primera mano sus labores profesionales, además de reivindicar la dimensión personal de los investigadores y las investigadoras, ahondando en sus motivaciones e inquietudes personales.

Así, la Fundación 'la Caixa' y Esciencia se suman como proyecto asociado a la iniciativa de la Comisión Europea, que prevé un desarrollo global en más de 30 países y 280 eventos con motivo de su XXI aniversario.

MÁS DE 21.000 PARTICIPANTES

En la edición de 2025, bajo el lema 'Noche de la Investigación: Trayendo a los investigadores a la luz' (Research Night: Bringing researchers into the light), más de 21.000 personas pudieron disfrutar de las actividades que organizaron Fundación 'la Caixa' y Esciencia en centros CaixaForum de toda España y en CosmoCaixa.

En esta edición, en Zaragoza, se mantiene la coordinación de Esciencia y la cooperación de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la incorporación de la European Physical Society (EPS) como entidad colaboradora, a través de la participación de su sección juvenil YoungMinds.

Una de las novedades de la programación de esta edición es el Escape Room 'Locura en el Laboratorio', desarrollado por los investigadores del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y a cargo de Alicia de Diego Olmos. Con enigmas y retos científicos basados en la biomedicina, esta actividad interactiva para público familiar se basa en una narrativa de un experimento descontrolado que se tiene que solucionar para frenar unas consecuencias mayores.

Otra de las novedades de esta edición es el formato Conversaciones Improbables, enfocado a un público adulto y familiar, con un club de lectura abierto organizado por miembros del grupo de investigación Narrativa Contemporánea en Lengua Inglesa, del proyecto de investigación en Estudios Ingleses LimLit y del Instituto Universitario de Investigación en Economía, Sociedad Digital y Sostenibilidad, con la colaboración de estudiantes y exestudiantes del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Zaragoza.

A estas novedades, hay que sumar la participación de la European Physical Society con la acción 'Pasaporte al Mundo Físico' en la Feria de la Investigación, un espacio dinámico para todos los públicos con actividades y demostraciones en directo que permitirán conocer los trabajos e investigaciones que se realizan.

OTROS FORMATOS Y ACTIVIDADES

Otro formato diseñado para conocer mejor a los investigadores y la realidad que hay detrás de su trabajo es el 'speed dating' científico para público adulto, un encuentro dinámico donde los investigadores estarán sentados y los asistentes irán rotando, teniendo la oportunidad de plantearles preguntas y dudas acerca de diferentes aspectos de la investigación.

El público infantil también contará con su propio espacio en la programación con una variedad de talleres y cuentacuentos, con los investigadores adaptando los contenidos científicos de sus trabajos a estas actividades para una experiencia inolvidable.

Coincidiendo con el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica en más de cien años, Esciencia Eventos Científicos presentará a todos los públicos su exposición 'Eclipses: la coreografía perfecta', un viaje interactivo por la historia, funcionamiento y curiosidades de este fenómeno.

Además, se podrán seguir viendo las exposiciones La Ciencia de Pixar, desarrollada por el Museo de Ciencias de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, sobre el proceso de creación de algunas de las películas más icónicas de Pixar, y 'Naufragios. Arqueología sumergida', sobre la importancia que tienen la navegación y sus restos arqueológicos para entender la evolución de la humanidad.

Finalmente, no faltará el humor a la cita del próximo 25 de septiembre, con la vuelta del 'Late show investigación a escena' para culminar la programación con temas diversos como la inteligencia artificial, el futuro de las bodegas, las nuevas perspectivas sobre la comunicación científica o los imanes del mañana, explorados en unas charlas amenizadas para el público adulto.