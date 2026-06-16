La Noche de San Juan se traslada este año a la plaza de la Catedral de Teruel

Presentación de las actividades de la Noche de San Juan en Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Catedral acoge este año, por primera vez, la celebración de la Noche de San Juan en Teruel. El cambio de ubicación responde a la voluntad de vincular esta edición al 40 aniversario de la declaración del Mudéjar de Teruel como Patrimonio Mundial.

La programación, impulsada por la Asociación Alara, la Plataforma de Poetas por Teruel, Studio SR y On Music, con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, reúne arte, música, poesía, danza y cerámica en una propuesta gratuita y abierta a todos los ciudadanos.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha destacado que la Noche de San Juan constituye una tradición muy ligada a la convivencia, la cultura y el encuentro entre vecinos y amigos. Asimismo, ha agradecido la implicación de las entidades participantes por contribuir a configurar una programación festiva pensada para una noche "especial, llena de historias y tradiciones".

En la rueda de prensa de presentación del programa para la tarde noche del 23 de junio, Méndez ha expuesto que la elección de la Plaza de la Catedral permite reforzar el vínculo con el aniversario del Mudéjar en un entorno "muy bonito y muy acorde" con la efeméride.

Además, ha señalado que la ubicación, junto a la Fuente del Deán, ofrecerá un escenario singular para el desarrollo de las actividades y favorecerá la participación del público tanto en el taller de cerámica como en el espectáculo posterior. La programación comenzará a las 21.30 horas con un taller participativo de creación de piezas mudéjares.

La propuesta mantiene el protagonismo de la arcilla, pero ha incorporado una clara referencia al patrimonio mudéjar turolense. La presidenta de la Asociación Alara, Alejandra Julián, ha explicado que el taller de este año tendrá continuidad tras el verano, en consonancia con la conmemoración del 40 aniversario del Mudéjar. La actividad cuenta con la participación del ceramista Fernando Torrent, profesional de amplia trayectoria y reconocido prestigio.

Precisamente, Torrent ha detallado que los participantes elaborarán elementos inspirados en la decoración mudéjar mediante técnicas tradicionales, utilizando plantillas de madera y arcilla roja de Teruel. Durante la primera sesión del 23 de junio se crearán distintas piezas geométricas, como estrellas o elementos ornamentales, que posteriormente se cocerán y esmaltarán en blanco y verde. El proceso concluirá después del verano en una segunda jornada en la que los asistentes completarán sus creaciones.

El taller limita su aforo a veinte personas para garantizar el correcto desarrollo de la actividad y los interesados pueden inscribirse en el enlace: https://qrkit.co/fzEytj

Alejandra Julián ha recordado que la celebración de la Noche de San Juan alcanza en Teruel su quinta edición. Una iniciativa que nació de forma espontánea con el propósito de experimentar la magia de los elementos naturales presentes en el proceso creativo de la cerámica, unidos al simbolismo de la Noche de San Juan.

La presidenta de la Asociación Alara ha agradecido el respaldo continuado de la Concejalía de Cultura y la implicación de asociaciones, artistas y colectivos que han contribuido a consolidar una cita que combina diferentes disciplinas artísticas y estimula todos los sentidos.

LA CELEBRACIÓN

Tras este taller, a partir de las 22.30 horas, la celebración de San Juan continuará con un recital multidisciplinar en el que se fundirán música, poesía y danza. La propuesta reunirá a integrantes de la Plataforma de Poetas por Teruel, a la bailarina y coreógrafa Sonia Rillo junto a Studio SR, y a los músicos Francho Gallego, Coco Balasch y Salomé Abril.

Desde On Music, Francho Gallego ha explicado que el espectáculo girará en torno a un repertorio de inspiración mediterránea, una elección que ha evocado la imagen tradicional de la Noche de San Juan vinculada al mar y a las hogueras. Según ha señalado, este lenguaje musical dialoga con la poesía y la danza para construir una propuesta artística común.

Por su parte, Sonia Rillo ha indicado que las coreografías han evolucionado respecto a la edición anterior. Si el pasado año el protagonismo recayó en los elementos tierra y fuego, en esta ocasión la creación escénica se ha inspirado principalmente en el aire y el agua, manteniendo una primera pieza de carácter más místico basada en la danza tribal para reforzar la atmósfera simbólica de la velada.

La representante de la Plataforma de Poetas por Teruel, Cristina Jiménez, ha avanzado además el refuerzo de uno de los momentos más celebrados de la pasada edición: la queimada.

El ritual se incorporará desde el inicio del recital para que el público pueda disfrutarlo plenamente en un entorno tan emblemático como la plaza de la Catedral.

Jiménez ha aclarado que en Teruel no se enciende ninguna hoguera y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a una celebración que fusiona poesía, música, danza, fuego, arcilla y patrimonio mudéjar en pleno corazón de la ciudad.