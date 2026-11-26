Archivo - La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Noelia Herrero, ha afirmado este jueves que el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, es el "defensor de los intereses de las grandes empresas" y le ha preguntado "qué le molesta" del real decreto que regula los centros de datos.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, aduciendo que pone en "grave riesgo" las inversiones anunciadas en la Comunidad autónoma.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha explicado, en rueda de prensa, que el Ejecutivo autonómico solicitará también la adopción de medidas cautelares para suspender la aplicación del real decreto mientras se tramita el procedimiento judicial y evitar así posibles perjuicios irreversibles durante la tramitación del recurso.

Posteriormente, Noelia Herrero ha criticado que "el Gobierno de Aragón, al calor de la campaña electoral, está continuamente confrontando con el Gobierno de España", poniendo el ejemplo de la ley de vivienda y ahora este real decreto.

"Jorge Azcón es el portavoz y defensor de los intereses de las grandes empresas" y "la gran mayoría de estas empresas son extranjeras, que aquí se nos olvida la prioridad nacional", ha dicho la delegada del Gobierno.

Ha preguntado si a Azcón le molesta que el Gobierno de España intente "ahorrar agua" para los aragoneses o intente "garantizar la electricidad" de hogares e industria.

Además, la delegada ha preguntado qué estudios ha elaborado el Gobierno de Aragón para garantizar que los centros de datos "no van a reducir el agua de nuestros agricultores en Aragón", además de alertar del aumento de la factura eléctrica, especialmente en la industria.

También ha dicho que es el Gobierno de Jorge Azcón el que "ha puesto alfombra roja a todo el que ha tocado la puerta sin hacer ningún orden ni planificación".

Noelia Herrero ha pedido a Azcón "que deje de confrontar con el Gobierno de España, que se dedique a pelear por los intereses de los aragoneses y de las aragonesas, y sobre todo, que deje de utilizar la mesa del Pignatelli para hacer mítines electoralistas".