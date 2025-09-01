Nolasco advierte al Gobierno de Aragón de que "empieza muy mal" la negociación de los Presupuestos

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, este lunes durante su comparecencia ante los medios de comunicación junto a las concejalas en el consistorio turolense Elena Fernández y Verónica Luz. - VOX ARAGÓN

Exige bonificar al 100% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales a menores de 36 años y familias numerosas

TERUEL, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido de que el Gobierno de Aragón "empieza muy, muy, muy mal" la negociación de los Presupuestos de 2026, "sin llamarnos para el techo de gasto" y sin avisar si se van a aprobar o no" y mantenido como exigencias para un posible acuerdo que Aragón rechace acoger a los menores inmigrantes no acompañados a que le obliga el Gobierno de España, la bajada de los impuestos y dejar de aplicar las "políticas verdes" de Bruselas "y limpiar la maleza de los montes y también los ríos aunque la CHE nos multe".

"¿Van ustedes a negarse a recoger inmigrantes ilegales? ¿Van ustedes a dejar de aplicar el Pacto Verde y vamos a limpiar ya los cauces de los ríos aunque nos multen?", ha interpelado al Gobierno de Jorge Azcón durante una comparecencia ante los medios de comunicación este lunes en Teruel para hablar sobre políticas de vivienda.

Ante el escollo que para Vox sigue suponiendo que Aragón acoja a los menores no acompañados a que le conmina el Ejecutivo central, Nolasco ha insistido en que no basta con plantear recursos "que sabes que te van a tumbar porque eso es hacer lo que no tiene que hacer" y ha reclamado al Gobierno de Aragón que muestre públicamente su rechazo en la Conferencia sectorial:

"Lo ha hecho Cataluña y se puede hacer; se acaba la reunión y, cuando se firma el acta, se pone que Aragón se niega; y si se niega, no pueden hacer nada porque no puede haber una colaboración directa para buscar alojamientos", ha planteado.

Una postura frente a la que se ha mostrado convencido de que "Sánchez saldrá diciendo que Aragón es de ultra derecha, que Aragón es lo peor, y no sé, igual le quitan alguna subvención del Estado", ha considerado.

La otra cuestión que en este caso "solivianta" a Nolasco y que forma parte de las exigencias de Vox para sumar sus votos al proyecto de presupuestos es el de la bajada de impuestos.

"No los bajan porque no quieren. Hemos presentado en las Cortes 20.000 iniciativas para bajar impuestos. Se podía hacer a través de un decreto, pero no lo han hecho porque quieren meter a Vox en un brete y decir, miren, vamos a bajar los impuestos en este presupuesto. ¿Ahora qué? ¿Ustedes lo aceptan o no lo aceptan?". Un escenario que para el portavoz de Vox "no es política seria, está mal, eso es engañar a la gente", ha criticado.

PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA

En esa línea, la bajada de impuestos y establecer "la prioridad nacional" son las "premisas fundamentales" con las que su grupo parlamentario afrontará la tramitación de la Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón en este nuevo curso político.

Nolasco ha precisado que "no queremos que ni los jóvenes ni las familias numerosas tengan que pagar impuestos cuando adquieran una vivienda de segunda mano y sea su hogar de residencia habitual".

Por ello su grupo exige, de cara a la tramitación del proyecto de ley de Vivienda, la disminución del 8% al 4% en el tipo de gravamen del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Un objetivo ante el que no quiere "quedarse sólo ahí".

En consecuencia, ha solicitado al Gobierno de Aragón "bonificar al 100% la cuota íntegra resultante del impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los jóvenes menores de 36 años y a las familias numerosas que adquieran en el mercado de segunda mano su primera vivienda habitual".

En esa línea irán las enmiendas que Vox presentará a la Ley de Vivienda. Nolasco ha puesto como ejemplo que "ahora mismo, si un joven compra para vivir una vivienda de segunda mano por 200.000 euro, tiene que pagar 16.000 euro sólo por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, al margen de otros impuestos que también gravan la compra de vivienda".

"Queremos que esos 16.000 euros se queden en el bolsillo de quien ha comprado la vivienda; y no en la caja del Gobierno de Aragón", ha insistido.

Unas declaraciones que han tenido lugar en Teruel, acompañado de las concejales Elena Fernández y Verónica Luz. La capital turolense ha liderado el incremento del precio de la vivienda de segunda mano en toda España con una subida del 11,74% en el primer semestre de este año.

En ese sentido, ha lamentado que "ahora hay pisos que valen 300.000 euros o 400.000 euros, que hace 5 o 6 años valían 100.000 euros o 120.000 euro en Teruel".

Es por ello, que Nolasco ha definido la situación "como un absoluto drama para miles de jóvenes que se encuentran con precios casi prohibitivos para la compra o el alquiler de vivienda".

"No queremos infraviviendas para los jóvenes, y por desgracia, décadas de bipartidismo han supuesto que apenas hay vivienda en el mercado", ha lamentado.

Del mismo modo, Nolasco considera "gravísimo" que "mientras la vivienda se ha convertido en un producto casi inalcanzable para los aragoneses", al mismo tiempo "el Gobierno de Aragón esté buscando pisos de alquiler para menas e inmigrantes ilegales que ni sabemos quiénes son, ni su edad, ni sus antecedentes penales". "Primero deben ir siempre los españoles", ha defendido.