Nolasco anuncia una inversión de 250.000 euros para agilizar la apertura de residencia de mayores de Fonz (Huesca)

Alejandro Nolasco, junto con la alcaldesa de Fonz, María Clusa; y el presidente de la comarca del Cinca Medio, José María Civiac. - GOBIERNO DE ARAGÓN

FONZ (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado una subvención nominativa de 250.000 euros para la Comarca del Cinca Medio con el fin de que la apertura de la residencia de mayores de Fonz sea una realidad "lo antes posible".

Una inversión que continuará a lo largo de próximos ejercicios hasta completar todas las obras pendientes de este proyecto que se inició hace 20 años. En su primera fase de apertura, la residencia contará con 38 plazas, que serán ampliadas posteriormente.

Nolasco ha detallado que el compromiso del Ejecutivo autonómico con la residencia de Fonz supone una "novedad", dado que el Gobierno aragonés de 2015 a 2023 "consideraba que esta residencia era un proyecto comarcal".

Al mismo tiempo, el vicepresidente ha defendido "priorizar los recursos en atender las residencias y a nuestros mayores, en vez de cuestiones como la cooperación exterior".

Alejandro Nolasco se ha pronunciado así durante una visita a la nueva residencia de Fonz, junto con el presidente de la comarca del Cinca Medio, José María Civiac, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, y con la Plataforma Comarcal por la residencia del Cinca Medio. El pasado 25 de mayo, el vicepresidente ya recibió a esta Plataforma en su despacho de la Consejería.

De cara a completar la apertura, las tareas pendientes afectan al mobiliario, la cocina, la lavandería o la sala de fisioterapia, entre otras cuestiones.

"Cuando dispongamos de un cronograma con plazos se lo haremos saber. La prioridad es abrir cuanto antes y en ellos vamos a poner todos los esfuerzos", ha resumido.