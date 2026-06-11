Nolasco apuesta por "simplificar normas" para facilitar "un mejor acceso a los derechos y servicios"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha apostado por "simplificar normas" para facilitar "un mejor acceso a los derechos y servicios" públicos.

En una comparecencia a petición del grupo socialista en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, Nolasco ha puesto de relieve "la importancia central" de la desregulación por "la maraña" creada por el PSOE y "la verdadera plaga" que "pone en seria desventaja a nuestros sectores esenciales", indicando que desregulación es "mucho más que simplificación", ya que es "salir de la selva burocrática".

"Las dimensiones de la metástasis burocrática" son muy amplias, ha señalado Nolasco, apuntando que el año pasado se aprobó una norma en España cada 45 minutos y los boletines oficiales de cada año pesan seis toneladas, "un peso que no podemos permitirnos en Aragón ni en España si queremos una España próspera", insistiendo en que "a mayor regulación, no hay mayor acceso a los servicios públicos".

Nolasco ha vinculado la burocracia a la inseguridad jurídica, los costes administrativos y jurídicos para familias y empresas o trámites que "se eternizan" dificultando el acceso a subvenciones y ayudas.

Ha reclamado "una verdadera poda de esa maraña" y ha negado que sea mejor tener muchas normas: "La desregulación no es otra cosa que calidad normativa y administrativa, organizar bien la administración, que las leyes estén al servicio de los ciudadanos".

El vicepresidente implementará "una estrategia transversal que afecte a todos los Departamentos". Ha criticado la ley de simplificación administrativa aprobada con el anterior Ejecutivo de Javier Lambán, "una estafa", y ha urgido a desregular porque "esto amenaza colapso" para la Administración.

"EL PP VA A REGULAR POR EL DÍA, VOX VA A DESREGULAR POR LA NOCHE"

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha afirmado que para Nolasco el título de vicepresidente "es honorífico" y ha considerado que Vox ha instalado en la política determinados mensajes pero no llevan a término políticas públicas.

"La bancada del Gobierno tiene miedo a la oposición", ha continuado Villagrasa, quien ha preguntado al vicepresidente cuáles serán sus políticas de Desregulación, cómo será el Plan Agiliza y si va a participar en la elaboración del plan anual normativo.

"Se le está poniendo cara de Penélope porque lo que los consejeros del PP van a regular por el día usted lo va a desregular por la noche", ha continuado, quien le ha propuesto que dedique parte de su tiempo a que el Gobierno "cumpla las normas a las que está obligado", como la normativa estatal de vivienda o la ley energética de Aragón, también la ley de dinamización del medio rural.

"Ustedes ya tienen varias figuras, como una flamante directora general de Coordinación Institucional", ha indicado el diputado del PSOE, preguntando si ha implantado ya el silencio administrativo positivo y si "solo se va a encargar de desregular". "Ha desregulado poco, ha regulado poco, ha trabajado poco" y "no ha habido esquina de Aragón donde no haya tenido eco su mensaje xenófobo", ha expresado Villagrasa.

"No sabemos si va a ser 'el desregulador', lo que conocemos es que usted da muchas vueltas, pero ejerce poco" y "tiene muchos retos por delante, sobre todo el cumplimiento de la palabra dada", ha dicho Villagrasa, recordándole que "se debe a la Comunidad aragonesa".

El diputado socialista ha preguntado si quiere modificar la ley de subvenciones y le ha preguntado qué normativa se va a ver afectada por la desregulación, si va a ser garante de que el Gobierno cumpla la normativa que ya está aprobada, si va a participar en redistribuir la riqueza con el presupuesto más alto de la historia de Aragón. "O se pone a trabajar pronto o el naufragio en materia normativa está más que asegurado", ha zanjado.

DESREGULACIÓN NO ES "DESPROTEGER"

Para la diputada del PP Susana Gaspar, el PSOE "ha venido a exigir resultados, pero con 38 días de gobierno es injusto". Ha llamado la atención sobre las normas "duplicadas y obsoletas" y ha criticado la ley de simplificación administrativa del cuatripartito.

"La desregulación en ningún caso supone desproteger", ha continuado Gaspar, emplazando a derogar la normativa duplicada y establecer plazos abreviados, así como una ventanilla única empresarial.

El diputado de Vox, David Arranz, ha afirmado que "el ciudadano de a pie le parece justa la prioridad nacional y le preocupa muy poco la cátedra de Cooperación", tras lo que ha asegurado que "la hiperregulación no sirve para ser más eficaces o que la actividad económica funcione mejor, sino al contrario, la maraña legal crea descoordinación y urge un verdadero plan de desregulación".

"No solo hablamos de simplificar trámites, es preciso suprimir normativas confusas y articulado superfluo, eliminar estructuras y duplicidades, suprimir leyes que no aporten nada a la calidad de vida de los aragoneses", ha avanzado Arranz.

RECHAZO A "LA LEY DE LA SELVA"

En representación de CHA, la diputada Mary Carmen Bozal ha tildado de "preocupantes" las prioridades de Nolasco, realzando la importancia de las ayudas sociales y rechazando la política de "dividir". Ha criticado la supresión de la subvención a la cátedra de Cooperación al Desarrollo de Unizar.

Ha alertado de la política basada en "construir enemigos", que ha atribuido a Vox, afirmando que "están contribuyendo a que esto provoque un aumento de los delitos de odio".

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha considerado que "la desregulación se va a quedar en agua de borrajas porque no saben lo que quieren" y que para Vox es mejor "la ley de la selva". En cambio, ha defendido la simplificación administrativa en beneficio de colectivos como el de los autónomos.

Guitarte ha preguntado en qué va a consistir la política de desregulación, cuál es su plan normativo, si Vox va a recortar fondos para las comarcas, destacando sus competencias en materia de acción social. "Si quiere trabajar en serio, aprueben de una vez el estatuto del pequeño municipio", le ha recomendado.

Desde IU, la diputada Marta Abengochea ha opinado que "este invento de la desregulación es confuso" y que "nadie se aclara en qué va a consistir" y que "parece una pantalla para recortar derechos y tejido asociativo y sindical" porque Vox "se humilla ante los más fuertes, las multinacionales".