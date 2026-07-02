Nolasco asegura que la regularización de migrantes es "un fraude que se hace con objetivos políticos, únicamente"

1101295.1.260.149.20260702143717 El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco, ha afirmado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es "un fraude que se hace con objetivos políticos, únicamente" y "nos han engañado desde el principio".

Nolasco ha criticado que, inicialmente, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "dijo que iban a ser unos 16.000, luego 22.000 y ahora, al parecer, me he enterado hoy que son 30.000" en la comunidad autónoma. Ha calificado de "brutal" este proceso de regularización y ha advertido que "no sabemos nada" acerca de muchas de las personas que han hecho la solicitud.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una rueda de prensa en la que ha anunciado las ayudas para los cuidados de los enfermos de ELA en Aragón, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha aseverado: "Cada día es más claro que es un fraude que se hace con objetivos políticos, únicamente".

Ha advertido que "no les interesa decir cómo mantener a todas estas personas" que han pedido la regularización y ha comentado: "Ya vimos lo que pasó en el Hotel París, por ejemplo, en los programas de inserción de aquellos ilegales, que --estuvieron-- seis meses allí haciendo un programa del Gobierno y luego todos a la calle. Eso sí, las ONGs han cobrado".

Así, el también consejero de Desregulación, Bienestar y Familia ha resumido: "Desde Vox nos parece que es un fraude, una locura y vamos a intentar combatir con todas nuestras fuerzas a través de todas las medidas judiciales que podamos alcanzar".

Alejandro Nolasco se ha expresado así dos días después de que el Tribunal Supremo haya planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

LEY DE NIETOS Y AUSENCIA DE LA SECTORIAL

Por otro lado, el vicepresidente de Aragón se ha pronunciado sobre la 'ley de nietos' que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados que tuvieron que marcharse tras la Guerra Civil, para apuntar: "Estamos asistiendo a un intento de adulterar el censo electoral. Es el único objetivo que tiene este Gobierno", del que la "gente de aquí está estafada y harta de ellos, harta de este Gobierno mafioso a más no poder".

Ha recordado que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, "ya dijo que hay que sustituir a la gente, echar a todos los fachas de este país y traer a la gente de fuera para que nos vote, le faltó decir, que nos vote a nosotros".

En este sentido, Alejandro Nolasco ha subrayado que "la jugada está muy clara: Quieren traer a la gente de fuera esperando que al darles la nacionalidad les voten a ellos", aunque "ya veremos a ver cuáles son los laberintos jurídicos para incluso poder votar sin nacionalidad", porque "de este Gobierno --central-- podemos esperarnos cualquier cosa".

Sobre la ausencia de los consejeros de Vox Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada el pasado martes, Nolasco ha manifestado: "No hemos ido porque no tenemos nada que hablar con ellos, no vamos a sentarnos a hablar sobre una supuesta financiación que nos va a dar más dinero para seguir manteniendo inmigrantes ilegales".

Acerca de este asunto, el vicepresidente ha rememorado: "Nosotros --Vox-- nos salimos de los Gobiernos --autonómicos-- en el año 2024 precisamente por la sectorial en la que el Gobierno de Aragón dijo que sí la acogida de menores".

"Donde tienen que estar los inmigrantes ilegales es en sus países de origen y los menores con sus padres, pero por el interés superior del menor, que la gran parte de ellos tienen referentes familiares, aunque aquí vengan bajo el acrónimo 'MMSRF', menores migrantes sin referente familiar, no es cierto, la gran parte de ellos tienen referente familiar y algunos de ellos incluso a menos de 200 kilómetros de aquí".