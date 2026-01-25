Nolasco se compromete a alcanzar la construcción de "al menos 7.000 viviendas al año al final de la legislatura"

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, junto a la número 2 a las Cortes de Aragón por la provincia turolense, Aroha Rochela, este domingo durante su recorrido por las calles de Cella. - VOX

CELLA (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha comprometido a poner en marcha un plan para la "producción masiva de vivienda", con el objetivo de alcanzar "al menos, 7.000 viviendas anuales al final de la legislatura", subiendo la apuesta realizada días atrás por el candidato del PP, Jorge Azcón, que prometió poner en marcha "no menos de un millar al año", cifra que Nolasco ha desdeñado por ser "poquísimo" ante el "déficit de 10.000 viviendas anuales" que ha estimado sufre Aragón.

Para ello, Vox plantea liberalizar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la defensa nacional. "Y así se hará en los Ayuntamientos en los que esté Vox", ha garantizado el candidato de la formación de Santiago Abascal, que ha apelado a "poner fin al secuestro de suelo por parte de las administraciones públicas".

Así lo ha planteado este domingo durante una visita a la localidad turolense de Cella junto a la número 2 a las Cortes de Aragón por la provincia turolense, Aroha Rochela. Allí ambos han mostrado su preocupación por "la falta de vivienda para los trabajadores del Aeropuerto de Teruel".

Nolasco también se ha comprometido a poner fin al "modelo de inmigración ilegal masiva" que a su juicio "ha dinamitado" el acceso a la vivienda de los aragoneses".

MEDIDAS EN MATERIA FISCAL

En su mensaje político, el candidato de Vox también ha puesto el foco en "bajar impuestos, porque casi el 30% de lo que se paga por un piso son impuestos".

En esa línea, ha criticado que "la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, dijera que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda", durante una rueda de prensa celebrada tras un Consejo de Gobierno en el mes de octubre del año pasado.

Las medidas de Vox incluyen una "deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que permita a los contribuyentes deducirse las cantidades invertidas", e igualmente una "deducción por el alquiler de la vivienda habitual", que será "más ambicioso aún en el medio rural".

Siguiendo con la fiscalidad, tal y como ya ha defendido el grupo parlamentario de Vox en la legislatura recién finalizada, su programa electoral incluye la reducción en Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,5%, la bonificación del 100% en Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual, y la bonificación al 99% de todos los grupos del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Igualmente, se incluyen "incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible".

Nolasco ha analizado que "la emergencia habitacional sin precedentes que sufren España y Aragón viene causada por el bipartidismo, que lleva con promesas vacías durante más de 40 años".

En ese sentido, ha criticado que el "modelo del PP es meter en 100 metros cuadrados, 3 viviendas". Sobre ello, ha apuntado que "no son viviendas dignas y la gente no puede emanciparse ni formar una familia".

"Además, la vicepresidenta Mar Vaquero también tiró por el suelo nuestra Oficina contra la Okupación Ilegal", ha lamentado. "Nada de aguantar a los okupas", ha concluido.