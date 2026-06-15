Nolasco cree "irrelevante" la inadmisión por el TS del recurso de Aragón contra el traslado de menores no acompañados

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha tildado este lunes de "irrelevante" que el Tribunal Supremo (TS) haya inadmitido a trámite el recurso del Gobierno de Aragón contra el decreto del Gobierno de España de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que el Supremo ha inadmitido el recurso por "un error de forma" y ha respondido "a la cuestión global", el reparto de menores no acompañados, tras lo que ha observado que el Gobierno de Aragón ha parado cuatro traslados individuales desde Ceuta mediante sendas sentencias judiciales. "Estamos contentos", ha zanjado.

"Lo cierto es que nos han dado la razón cuando hemos planteado esa misma cuestión individualmente", ha continuado el titular de Bienestar Social, insistiendo en que la resolución del Supremo "es un tema de forma, no de fondo". Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón evaluarán si es conveniente recurrir esta decisión del alto tribunal "y cuál es la estrategia más acertada para hacerlo".

Alejando Nolasco ha sido claro: "Vamos a seguir recurriendo todos y cada uno de los traslados, cada uno de los expedientes", haciendo hincapié en que el Gobierno de España "no motiva por qué nos mandan a Aragón una serie de menores y no los mandan a Cataluña o a otros sitios" y "esa falta de motivación ha sido por lo que hemos ganado las sentencias".

Se ha quejado de que al Gobierno de Aragón no le comunican "nada" en relación a los traslados de menores y tienen conocimiento de ello cuando la Fiscalía les dice el día y la hora de la llegada, de forma que "no hay transparencia en los datos, ni mucho menos".

La Consejería de Bienestar Social cumplirá con las obligaciones legales siempre y cuando se lo requiera la Fiscalía, "habiendo recurrido todos y cada uno de esos expedientes". Ahora están a la espera de conocer si, finalmente, se traslada desde Ceuta a Aragón a otros tres menores extranjeros no acompañados.

AGRESIONES EN CENTROS DE ACOGIDA

En otro orden de cosas, el vicepresidente ha recalcado que en el caso de las agresiones cometidas en centros de acogida de menores extranjeros no acompañados "la responsabilidad penal es de los autores, de quienes lo hicieron, y lo que se ha hecho es denunciarlos", en referencia a casos como el altercado ocurrido el pasado 11 de junio en un centro del barrio rural zaragozano de Movera.

El consejero ha dejado claro que las agresiones en estos centros no se produce porque los menores no estén bien atendidos, sino que "hay personas que son agresiva, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos mezclan eso con sustancias y, al final, es lo que pasa, que muchos de ellos tienen un comportamiento mafioso, violento" y "amedrentan al resto de personas que están allí", apuntando que cuando visitó el centro de Movera algunos internos no querían salir de la habitación "porque tenían miedo, por que fue una agresión grupal".

El Departamento pondrá seguridad privada en el interior y en los accesos de estos centros y está preparando una batería de medidas con "todos los recursos legales, judiciales y de seguridad privada", añadiendo que "los recursos educativos se van a mejorar, pero también los de seguridad".

"Cuando una persona que mide dos metros, que llega totalmente en un estado de consumo de drogas y que ha tenido antecedentes violentos tanto en su país como aquí, yo no sé si le van a poder hacer entrar en razón", ha continuado Nolasco, para quien "lo que le hace falta a esa persona es primero pararla para que no pueda agredir a nadie".

"Los delincuentes que sean nacionales, por desgracia, tenemos que cargar con ellos porque no los puedes enviar a ningún sitio; si un español comete un delito, tendría que ir a una cárcel española", pero "lo que es una locura es que tengamos que mantener y dar cobijo a delincuentes que son de fuera", considerando que "el presupuesto no da para eso" y que para "mantener a gente de fuera" requiere "un presupuesto universal", 100.000 millones de euros para hacerse cargo de los servicios sociales de toda África.