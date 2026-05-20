Nolasco dice que "hay una mayoría social a la que le parece bien" la política de desregulación

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - VOX.

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que "hay una mayoría social a la que le parece bien" la política de desregulación, que no significa desproteger sino "al revés".

Nolasco ha comparecido ante la Comisión sectorial de las Cortes autonómicas para informar sobre las políticas que va a implementar en la presente legislatura, donde ha asegurado que "por primera vez Aragón cuenta con una Vicepresidencia Primera de Desregulación" cuyo objetivo es "pasar de una Administración que obstaculiza a una que facilita la vida de los ciudadanos".

Ha apostado por "reducir el gasto superfluo e ineficiente porque esto nos permitirá destinar recursos a quienes más lo necesitan" y ha indicado que impulsará el Plan Aragón Agiliza, con medidas como la implantación de la declaración responsable "donde sea legalmente posible" e impulsar el silencio administrativo positivo "como norma general".

"Hay que reducir al 50% las subvenciones para sindicatos y organizaciones empresariales por representación institucional", ha considerado, expresando que "se gasta en intereses de 'lobby' o con fin partidista", también las ayudas para cooperación exterior en esta "situación de emergencia" que obliga a "destinar los recursos primero aquí". Otra actuación es realizar auditorías para detectar el gasto improductivo y Nolasco promoverá una ley de unidad de mercado nacional y reforzará la oficina de asuntos presupuestarios.

Ha preguntado si la paz social es "dar dinero a sindicatos que no se quejan cuando la luz sube como nunca" y ha exigido que se mantengan con sus propias cuotas de afiliación en lugar de hacer "mariscadas". "La izquierda es la que más ha creado chiringuitos reguladores", ha agregado.

POLÍTICAS DE FAMILIA

El segundo eje es la familia, "núcleo fundamental de la sociedad", de forma que aplicará esta perspectiva con medidas como la medición del impacto de las decisiones del Gobierno a este respecto y otras como dotar de más plazas las residencias y centros de día para "garantizar una atención digna a quienes han levantado con su esfuerzo nuestra nación". También la creación de más unidades de salud mental infanto-juvenil.

El vicepresidente primero ha asegurado que el búnker de radioterapia en Teruel "va a ser una realidad" y ha prometido apoyar los cuidados paliativos para garantizar una atención "integral, digna y de calidad en situaciones de máxima vulnerabilidad", tras lo que ha avanzado que se reforzarán las casas de infancia rurales de 0 a 3 años hasta alcanzar los 18 centros en 2026.

Este área implantará el principio de prioridad nacional en las ayudas sociales, exigiendo criterios vinculados al arraigo y la trayectoria de cotización, excluyendo del acceso a ayudas estructurales, salvo urgencia vital, a quienes estén en situación ilegal y excluyendo del acceso a vivienda pública a quienes hayan ocupado viviendas. Se creará un servicio de verificación del padrón para "combatir el uso indebido de los fondos públicos".

En el ámbito de la atención a la dependencia, "Aragón está en el podio" al ser la segunda Comunidad Autónoma más ágil a la hora de tramitar las ayudas a la dependencia. Respecto a los menores extranjeros no acompañados, ha defendido que mientras menos plazas haya para este colectivo más habrá para atender a la tercera edad.

Nolasco ha dicho que la prioridad nacional está vinculada a la responsabilidad política por "el deber primario de todo Gobierno" de sostener a quienes "más han contribuido a nuestro sistema de bienestar". "No es otra cosa que patriotismo social", ha zanjado.

GRUPOS

Para la diputada del PP Susana Gaspar, "las urnas dijeron que los partidos de izquierda ya no representan la mayoría social", criticando a quienes pactan con los herederos de ETA en el ámbito nacional.

"Vienen a darnos lecciones aquellos que dejaron unos servicios sociales infradotados, sin personal, con recursos mal planificados, y ahora nos pretenden dar lecciones quienes se dedicaban a dar derechos de papel", ha continuado Gaspar, criticando a quienes "vienen a rasgarse la vestiduras" por la atención a la dependencia, para quienes es "de segunda o tercera".

La parlamentaria 'popular' ha apuntado que cuando gobernaba la izquierda las listas de atención a la dependencia "estaban copadas" y "ocultas" las listas de discapacidad, tras lo que ha defendido las políticas de atención temprana.

Desde el grupo parlamentario socialista, Mónica Iglesias ha tildado de "preocupante" que Bienestar Social vaya unido a Desregulación porque "lo que la ciudadanía espera es más protección, una Administración con una mayor capacidad de respuesta", aseverando que Desregulación es "un bastión" de Vox que prepara "una nueva era" en este ámbito. Iglesias ha defendido los "tratos dignos" a las personas vulnerables y no reducir la atención social.

En Aragón hay 300.000 personas mayores de 65 años y también es rural "y es en los territorios donde se debe dar respuesta", exigiendo que se adapten los recursos a las necesidades de cada territorio. Ha preguntado cuántas plazas se han concertado en el último año con las entidades sociales.

La parlamentaria del PSOE ha realzado el papel del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma, pidiendo "sensatez y rigor técnico" y no "una visión asistencialista de las políticas sociales". En cuanto a las políticas de inclusión, ha abogado por mejorar las ayudas para "garantizar el mínimo vital".

El diputado de Vox David Arranz ha realzado las medidas recogidas en el pacto PP-Vox, como las políticas de familia y no "la llamada perspectiva de género que tanto daño ha causado", apostando por "ser útiles para atender a los intereses comunes de los aragoneses".

Arranz ha expresado que la desregulación es novedosa en esta legislatura y responde a "un clamor popular" de la ciudadanía y las empresas porque "el exceso de regulación acaba creando una maraña legal que genera inseguridad jurídica", defendiendo la simplificación administrativa. "Vamos a reducir el gasto innecesario" reduciendo la burocracia, acabando "poco a poco" con el exceso de trámites, ha remarcado.

Para el parlamentario de Vox, Bienestar Social y Familia requiere "coordinación y coordinación adecuadas para lograr una mayor coherencia y eficacia" para tener unos servicios sociales "justos" porque "la calidad ética de una sociedad también se mide por ayudar a quienes son más vulnerables". "La prioridad nacional estará presente también" en este área, ha dicho, alertando contra "el efecto llamada".

"Vamos a ser duros con el fraude y el abuso de derecho", en alusión a los fraudes en el padrón, también con las ONG que ayuden a los menores extranjeros no acompañados.

"CHIRINGUITO"

En el turno de CHA, Mary Carmen Bozal ha señalado que este departamento "tiene que ver con sostener a los aragoneses y aragonesas y poner a los aragoneses en el centro" y por desregulación "simplificar", criticando que ambas áreas se pongan "en el mismo saco", considerando que Desregulación puede ser "un chiringuito más".

La realidad social de Aragón "necesita instituciones útiles" y no "una lógica permanente de vaciamiento de lo público", ha dicho Bozal, preguntando qué va a suceder por el IASS al haberse creado una dirección general que genera "confusión institucional" mientras "hay familias esperando ayudas y menores en situación de riesgo".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha manifestado que "los recursos son limitados porque ustedes perdonan impuestos a los ricos" y sobre la desregulación ha opinado que es "un cajón de sastre" y que Nolasco asume la gestión de "lo más sagrado para la sociedad" porque incluye bienestar social y familia. De las decisiones que tome el Departamento depende "la seguridad humana" de las familias vulnerables, ha indicado.