Nolasco ordena reforzar la vigilancia y seguridas en los centros de menores extranjeros no acompañados de Aragón

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado este martes que el Gobierno de Aragón pondrá en marcha un protocolo de seguridad reforzada en los centros de menores extranjeros no acompañados que dependen de la comunidad autónoma. Una medida que se impulsa "ante la alarmante acumulación de altercados, algunos de ellos de especial gravedad, que tienen lugar en estas instalaciones y que son protagonizados por un número significativo de menas".

Nolasco ha analizado que esta situación de "grave conflictividad que generan estos jóvenes no sólo constituye una amenaza cierta y contrastada para el personal a su servicio y cuidado", sino que "alteran la convivencia y seguridad de la totalidad de los jóvenes acogidos en estos centros".

Asimismo, el vicepresidente ha informado que "los incidentes graves no son hechos aislados, tal y como nos han trasladado reiteradamente los profesionales que trabajan en dichos centros". "Ni son hechos aislados ni son aislados los casos de menas que los protagonizan", ha recalcado.

Este protocolo de seguridad reforzada cuenta con un doble objetivo: garantizar la seguridad del interior de todos los centros y de quienes trabajan en ellos; y ejercer responsablemente el deber de tutela que le corresponde a la administración autonómica para velar por el bienestar de los menores. "Dispondremos de unos controles adecuados en materia de accesos, perimetral y de seguridad exterior en aras a la pacífica convivencia colectiva", ha detallado.

Los primeros pasos para la elaboración del nuevo protocolo comenzaron la semana pasada por medio de una reunión del vicepresidente Nolasco con el comisario de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, Félix Jodrá. Unos encuentros que continuarán produciéndose para perfilar este plan de acción en el que ya están trabajando los servicios del ejecutivo autonómico.

Nolasco ha recordado que una función primordial de la Unidad Adscrita de Policía Nacional es "la vigilancia y seguridad de edificios públicos o en aquellos en los que se ejerce un servicio público que directamente depende de la administración autonómica, más aún en un caso como este en el que se atiende a menores".