Nolasco pide a Azcón que "plante cara" en Bruselas a "la burocracia absurda que arruina al campo español"

LAGUERUELA (TERUEL), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que aproveche su viaje de esta semana a Bruselas para que "plante cara" a "las políticas que vienen de Europa y la burocracia absurda que están arruinando al campo español".

Así lo ha expresado Nolasco este miércoles en Lagueruela, junto a un agricultor, Jorge Martín, que "lo ha perdido "todo" a raíz de las recientes granizadas de este mes de mayo que han afectado a Jiloca, Cinco Villas o la Hoya de Huesca, así como a otras zonas de Aragón.

"Duele mucho ver cómo lo han perdido todo. Aquí tendría que estar Azcón", ha incidido Alejandro Nolasco, quien ha apuntado que unas 27.000 hectáreas de cultivo se han perdido en apenas cinco minutos. "Teniendo en cuenta un coste aproximado de 500 euros por hectárea, estamos hablando de que el campo ha perdido más de 100.000 euros", ha cifrado el portavoz parlamentario de Vox.

Ha instado a Azcón a trasladar al vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, "las preocupaciones de Aragón y de las zonas afectadas por la granizada", "en lugar de estar haciéndose esas fotos de político Vogue". En este punto, Alejandro Nolasco ha dudado sobre la posible aplicación de soluciones al problema que padece el campo, "porque PP y PSOE están en lo mismo y Von der Leyen es la jefa de ambos".

"Ellos están en arruinar el campo español y que todo esto sea un inmenso parque temático y que aquí no haya vida rural", ha lamentado. Asimismo, ha reclamado al Gobierno de España que "declare zonas catastróficas por polígonos --no en general--, porque al aplicarse de forma genérica no se está repartiendo justamente las ayudas que se necesitan".

A la Unión Europea ha solicitado "un poco de manga ancha" para los agricultores, para que puedan justificar la PAC y cobrar el cien por cien de lo solicitado. "No puede ser es que les digan que tienen menos hectáreas de las que habían declarado. Estamos hablado de que ha tenido lugar una granizada y, ante un fenómeno meteorológico adverso, poco pueden hacer", ha contextualizado Nolasco.

"¿Qué va a decir el presidente Azcón o el presidente Sánchez a la gente que se está arruinando en el campo? Esta es la última generación de agricultores que vamos a tener si no ponemos remedio. Nosotros --Vox-- sí estamos al lado de la gente del campo y ellos, en Bruselas echando fotitos. Si no ponemos pie en pared, el futuro de España va a ser muy negro y el del campo español va a ser terrible", ha finalizado el dirigente político.