Nolasco responde a Bermúdez de Castro que Vox no puede aprobar los presupuestos "en abstracto" y espera que llame Azcón

MORA DE RUBIELOS (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes que su partido no puede dar el visto bueno a los presupuestos autonómicos para 2025 "en abstracto" y se ha quejado de que el Gobierno autonómico no les haya llamado para negociar, respondiendo así al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, quien en la mañana de este viernes ha dicho en el Pleno del Parlamento que "parece que no va haber" presupuestos por las fechas avanzadas del año.

En declaraciones a los medios de comunicación en Mora de Rubielos (Teruel), Nolasco se ha preguntado si el presidente de la comunidad autónoma es Bermúdez de Castro o Jorge Azcón. "El señor consejero de Hacienda le está haciendo la cama al presidente, porque el presidente no se pronuncia nunca y es el consejero de Hacienda el que parece que habla por boca del presidente, o con cierta autonomía. Eso nos lo tiene que decir el presidente", ha manifestado.

Ha asegurado que los 'populares' "han incumplido la ley" al no presentar el proyecto de ley de presupuestos en tiempo y forma. "¿Qué leches de presupuestos vamos a aprobar si no sabemos cuáles son? Porque no ha entregado ninguno. ¿Qué quieren que aprobemos? Así en general, que no hemos visto una puñetera partida, que no hemos visto nada".

Nolasco ha lamentado que "ni siquiera se han sentado a hablar para aprobar unos presupuestos, ni me ha llamado el presidente", sino que "envía al consejero de Hacienda, una especie de valido, a empeorar las relaciones de Vox con el PP".

En todo caso "hay tiempo hasta el 31 de diciembre, pero él --Bermúdez de Castro-- dice que ya no hay", ha continuado el portavoz de Vox, quien ha urgido al Ejecutivo aragonés a remitirle el proyecto de ley "y podremos decir si nos parece bien o mal".

"No pueden tener la cara tan dura, tanto el valido como el ínclito presidente, de decir que nosotros no queremos aprobar los presupuestos y que por eso no bajamos los impuestos", ha afeado Nolasco, para añadir: "Presentamos los presupuestos y además una ley de bajada de impuestos aparte y, a partir de ahí, veremos y hablaremos, pero no podemos aprobar algo así en abstracto, que ni siquiera nos han llamado".

Alejandro Nolasco ha concluido recalcando que "la actitud del PP con nosotros siempre ha sido la de intentar humillar al constituyente político".