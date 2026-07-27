Nolasco suprime la paga semanal que los menores extranjeros no acompañados recibían del Gobierno de Aragón

El vicepresidente Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suprimir las pagagas que se venían abonando a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la Comunidad.

Esta partida se ha venido pagando con cargo al Presupuesto de la Comunidad autónoma. Se trata de unas pagas que, según justifican desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menas acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

Fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menas que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central.

Estas asignaciones ascendían a 17 euros semanales para cada joven, de forma fija. Nolasco ha valorado que "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menas equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".

La supresión de estas pagas sufragadas con dinero público ha sido dirigida por el vicepresidente Alejandro Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.