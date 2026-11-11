Nolasco tacha de "inmoral" la huelga general por considerar que va contra la oposición

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, considera que la huelga general es inmoral por convocarla contra la oposición, en vísperas de las elecciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado de "inmoral" la huelga general convocada este miércoles al considerar que está dirigida contra la oposición y busca influir en el escenario político antes de las elecciones. "Es una huelga contra la oposición, que es increíble, porque que sepamos todavía gobierna, por desgracia, el PSOE con sus socios de extrema izquierda", ha afirmado.

Nolasco ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación en la sede de la Delegación territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, donde ha cuestionado la actuación de los principales sindicatos del país. "Es muy curioso que en diez años los principales sindicatos de este país no se hayan manifestado por nada", ha señalado, antes de enumerar problemas como la vivienda, el encarecimiento de la luz, el deterioro de los servicios públicos y el colapso de la sanidad.

A su juicio, la convocatoria responde a una estrategia política y no a reivindicaciones laborales. "Lo más curioso es que, encima, se hace una huelga contra la oposición, para caldear el ambiente preelectoral", ha manifestado: "Yo creo que esto no tiene nombre y yo creo que les retrata".

El vicepresidente ha asegurado que comparte las críticas a la gestión del Gobierno central en materias como vivienda y sanidad, pero ha rechazado que la movilización pretenda anticiparse a un posible cambio político. "No me parece que sea una huelga preventiva para ir contra la posible llegada de la derecha. Me parece que eso es inmoral", ha concluido.