Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco - VOX

ZARAGOZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, acudirá con "relativo optimismo" a la ronda de consultas de este martes, 9 de diciembre, con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sobre el presupuesto de la comunidad autónoma de 2026.

Esta sensación de Nolasco la atribuye a que "este sábado el presidente Azcón coincidió en el Día de la Constitución, este sábado 6 de diciembre, con el presidente valenciano, Pérez Llorca".

Nolasco ha deducido que "ahí, ambos dirigentes habrán podido hablar y Azcón habrá comprobado cómo el PP en la Comunidad Valenciana se ha comprometido a no financiar a las ONGs que colaboran con el tráfico de personas", así como "acometer obras de encauzamiento de barrancos en los tramos urbanos".

"No nos inventamos nada", ha sintetizado Nolasco, en referencia a los acuerdos del ejecutivo en la Comunidad Valenciana. "Si el PP cree que eso es bueno para la Comunidad Valenciana, ¿por qué no lo copiamos también en los presupuestos de Aragón para 2026?", se ha preguntado.

Asimismo, ha afirmado que la actitud con la que acudirá este martes al encuentro será "constructiva", pensando "en el beneficio y la seguridad de los aragoneses, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles y la lucha contra la inmigración ilegal", ha recalcado.