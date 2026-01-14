Nolasco (Vox) acusa al PP de ponerles "zancadillas" y ser unos "socios desleales"

JACA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles, en un mitin de precampaña celebrado en Jaca (Huesca), que el PP les puso "zancadillas" cuando compartieron gobierno y que se comportaron "de la manera más desleal posible".

"Ellos mismos decían que eran muy leales, pero si hubierais podido ver por una mirilla, por un agujerito, cuáles eran las cosas que pasaban a diario, os habrías escandalizado", ha manifestado Nolasco, en su intervención en el mitin. "El problema es que lo hacen para estafaros a vosotros, a los votantes de Vox y también del PP", ha añadido.

En línea con el líder de la formación, Santiago Abascal, ha considerado que PP y PSOE debaten sobre "supuesta gestión" y ha ha dejado claro: "Lealtad institucional con la mafia, cero". "¿Cómo vas a tener lealtad institucional con Al Capone?", se ha preguntado.

Nolasco ha citado también "otro pacto oculto" entre populares y socialistas por votar en contra de hacer una comisión de investigación sobre el hotel de lujo de la Estación de Canfranc.

El candidato ha denunciado este miércoles que "el PP aspira a un mero relevo con el PSOE", porque decide "mantener el respeto institucional con el Partido Socialista". Ha criticado que el candidato del PP, Jorge Azcón, regalara una medida de la Virgen del Pilar a Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron ambos dirigentes en La Moncloa en octubre de 2024.

Asimismo, ha hecho referencia al concepto de "mínimo común denominador" al que ha hecho referencia en varias ocasiones Jorge Azcón. "¿Qué es el mínimo común denominador? ¿Quieres bajar impuestos o no? ¿Quieres menas o no?", se ha preguntado. A su vez, Nolasco ha denunciado que "Azcón planea calendarizar la llegada de ilegales", subrayando que "igual los trae de 20 en 20, en vez de 200 en 200".

Ha reclamado también conocer los perfiles repetidos de los agresores sexuales, a raíz de las 260 personas que han sido atendidas en los CAIVIS durante su primer año de funcionamiento en Aragón, tal y como ha informado esta semana el Gobierno de Aragón.

Por otro lado, ha insistido en que se pueden limipar los cauces de los ríos y ha rechazado tanto la regularización de 500.000 inmigrantes como el acuerdo entre la UE y Mercosur.

Por su parte, el cabeza de lista por la provincia de Huesca en las elecciones del 8 de febrero, David Arranz, ha indicado que al igual que Jaca cuenta con una "joya arquitectónica histórica" como es la Ciudadela; VOX es la "Ciudadela frente a las políticas del bipartidismo, de la estafa del PP y de la mafia del PSOE".

En su intervención, ha cargado contra el "adoctrinamiento" en las aulas, poniendo el ejemplo del IES Domingo Miral de Jaca, donde ha indicado que se han realizado actos con motivo del 8 de marzo o en solidaridad con Gaza. "La escuela no está para eso", ha dicho.