Nolasco (Vox) acusa a PP y PSOE de "no levantar alfombras" y propone auditorías integrales de todos los organismos

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y otros candidatos a las puertas de la sede autonómica del PSOE. - VOX.

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha acusado este lunes a PP y PSOE de "no levantar alfombras" y ha propuesto realizar auditorías integrales de todos los organismos y empresas públicas de la DGA y se ha comprometido a llevarlo a cabo "para identificar duplicidades, gastos superfluos y adjudicaciones opacas".

Así se ha manifestado este lunes frente a la sede del PSOE de Aragón, en la calle Conde Aranda de Zaragoza, acompañado de los candidatos Santiago Morón, Javier Alonso y Luis Biendicho.

El programa de Vox también incluye la "eliminación de todas las subvenciones públicas a políticos, sindicatos y patronal", así como que todo el personal público del Gobierno de Aragón lo sea en función de los criterios de "igualdad, mérito y capacidad".

Nolasco ha afirmado que desde la calle Conde Aranda se percibe "el olor putrefacto de la corrupción del PSOE". Ha analizado que "no son casualidades" las presuntas tramas de corrupción que involucran a la mujer o al hermano del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, o bien los casos de José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Por el contrario, ha afirmado que son "condiciones" para "intentar medrar en el Partido Socialista", definiendo a esta formación como una "ciénaga de corrupción".

El candidato de VOX ha aseverado que, independientemente de que gobierne PP o PSOE, "no levantan las alfombras" y "no hay una persecución de la corrupción del Gobierno anterior".

Se ha referido como ejemplo al rechazo de todos los grupos parlamentarios a la propuesta de elaborar una comisión de investigación respecto a los "sobrecostes de 11 millones" en la reconversión en un hotel de lujo de la Estación de Canfranc. Ha añadido que el anterior consejero de CHA y diputado, José Luis Soro, fue a "agradecer" el rechazo de la comisión de investigación al grupo parlamentario popular.

Nolasco ha detectado, a su criterio, la existencia de una "complicidad tácita de no atacarse entre PP y PSOE", porque "ambos tienen mucho que callar".

El candidato ha indicado que en aras de una "regeneración democrática plena" y para "vivir sin corrupción", es preciso "levantar alfombras pase lo que pase". Por último, Nolasco ha denunciado que la candidata socialista, Pilar Alegría, ha sido la "encubridora de babosos, tapando incluso denuncias que afectaban a sus compañeras de partido".