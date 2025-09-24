Nolasco (Vox) advierte a Azcón, "el David Copperfield aragonés": "Nos cansan ya las excusas peperas"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "se ha convertido en el David Copperfield aragonés", al mostrar "un Aragón irreal donde todo es fábula, fuegos artificiales y nubes de colorines con la llegada de supuestas inversiones del Partido Comunista Chino o de algún fondo de inversión danés". Ha criticado también su posición en torno a la inmigración, sobre la que ha lanzado una advertencia: "Nos cansan ya las excusas peperas".

Así ha resumido el portavoz de Vox el discurso de Azcón con motivo del Debate del estado de la Comunidad, donde ha considerado que ha trasladado una realidad que no es la que experimentan "en sus carnes" los trabajadores, familias o pymes de Aragón, que sufren "impuestos masivos, falta de vivienda y una inseguridad creciente" que ha achacado a "las políticas suicidas de puertas abiertas de la inmigración".

Nolasco ha ocupado buena parte de su rueda de prensa tras el debate para hablar sobre inmigración, en contraposición a un Azcón que "apenas ha tenido una mención de diez palabras" en este ámbito. Ha dicho que le parece "correcto" que afirme que "Aragón necesita inmigración ordenada, legal y que se integre", pero le ha reprochado que este mensaje es "completamente hipócrita" porque cuando ha tenido la oportunidad de frenarla, "ha declinado esa opción".

Ha recordado que este es precisamente el motivo por el que Vox salió del Gobierno en julio de 2024, por negarse a aplicar políticas "irresponsables" y "abiertas a la inmigración ilegal". "Aceptaron a los 'menas' --menores extranjeros no acompañados-- y, por tanto, cumplimos con nuestra palabra: abandonamos el Gobierno", ha reiterado.

En ese sentido, ha tildado de "delirante" que el Ejecutivo autonómico busque pisos de alquiler para alojar a estos migrantes mientras "47.000 jóvenes aragoneses desearían tener una vivienda y no pueden permitírselo debido a que el bipartidismo ha provocado precios prohibitivos".

Nolasco ha remarcado también que la ley habilita a las comunidades autónomas a "alcanzar acuerdos de repatriación con terceros países para devolver a quienes han entrado al margen de la ley" o a no financiar "a estas ONG buenistas que se lucran y sacan tajada del tráfico de personas y colaboran con las mafias".

Por tanto, ha aseverado que las palabras de Azcón son "un azucarillo que se diluye en un enorme océano de inseguridad y caos", del que cree que tampoco ha hablado el presidente. A este respecto, ha citado una supuesta circular de la Policía Nacional en Aragón este verano en la que se alertaba de "una escalada sin precedentes de robos con violencia" y que el perfil de esos delincuentes son "jóvenes de origen magrebí".

LOS 6 DE ZARAGOZA Y AGRESORES SEXUALES

Por otro lado, el diputado ha considerado "escalofriante" que Azcón no se haya referido al indulto concedido por el Gobierno de España para dos de los denominados '6 de Zaragoza', condenados por desórdenes turbios ocurridos en una protesta contra un mitin de Vox, a los que ha tachado de "terroristas callejeros".

"Sánchez está promocionando el terrorismo contra Vox. Premia a quienes nos atacan, indulta a quienes agreden a los policías en Zaragoza", ha añadido Nolasco, quien ha reprochado al presidente que no haya dedicado "ni una sola palabra a algo tan grave".

Asimismo, ha destacado que Azcón no ha avanzado nada sobre el acuerdo para publicar un informe sobre los perfiles de los agresores sexuales en Aragón, lo que ha achacado a que "sería escandoloso que se haga público cuáles son las culturas y orígenes de quienes maltratan sistemáticamente a las mujeres".

Frente a ello, ha criticado que el Gobierno autonómico "se contenta con duplicar el número de puntos violeta" y en "crear más gasto y alimentar la red clientelar del feminismo radical".

"OFENSA AL CAMPO"

En lo relativo al sector primario, Nolasco ha lamentado que el presidente aragonés "pretenda ir de salvador del campo" por su rechazo a la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. En sus palabras, esta postura es "una ofensa para quienes trabajan en el campo" porque son "las políticas compartidas por el PP y el PSOE en Bruselas" las que suponen una "losa" para los agricultores.

Ha recordado que la presidenta de la Comisión Europea o el comisario de Agricultura, Cristophe Hansen, son del Partido Popular Europeo, y el eurodiputado aragonés del PP, Borja Giménez Larraz, "cuando tiene que votar, se posiciona siempre del lado de Von der Leyen y en contra del sector primario aragonés".

Se ha referido también a los anuncios en materia fiscal, como las mayores deducciones por nacimiento, adopción y a familias numerosas o la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para el grupo 2 --descendientes, ascendientes y cónyuges-- aseverando que son "todo contradicciones" y es "lo mismo que ya vendió hace un año y no ha querido cumplir".

Todo ello, ha continuado, mientras que cuando Vox lleva a las Cortes una proposición de ley para bajar impuestos, el PP la rechaza "porque prefieren mantener el infierno fiscal que prometieron derogar".

"No sé si lo han oído, miles de millones de trillones, somos ricos, pero no podemos bajar impuestos porque no hay dinero", ha ironizado el portavoz de Vox, en referencia a los anuncios de llegadas de inversiones.

PRESUPUESTOS

Sobre los llamamientos de Azcón al diálogo, ha emplazado al presidente a seguir el ejemplo de sus homólogos en la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana, donde han aprobado los presupuestos a cambio de aceptar sus exigencias. "Nuestra mano sigue tendida como hace un año y medio, igual que mi teléfono sigue también sin sonar", ha apuntado.

"Nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos", ha remachado Nolasco, quien ha pedido que se limpien los cauces de los ríos y los montes y que no lleguen más inmigrantes "ilegales" como condiciones para apoyar las cuentas de la comunidad autónoma, aunque ha recalcado que ni siquiera les han llamado por teléfono.

ANUNCIOS

Por otro lado, ha criticado el exceso de anuncios en el Debate, que no afectan a los aragoneses. "¿Qué les ha cambiado la vida desde que el presidente Azcón está en el Gobierno? Prácticamente nada y, desde que nos fuimos del Gobierno, cero, porque Aragón es más insegura que nunca", ha sentenciado.

A ello ha sumado que "el currante no encuentra pisos de alquiler, está colapsado, ve que su barrio es inseguro" y que, tras escuchar a Azcón, "parece que los locos somos los demás".

En definitiva, Alejandro Nolasco ha subrayado que "la política de Azcón es una gran sonrisa, detrás de la cual no hay nada", comparándolo con el personaje del gato de Cheshire, de 'Alicia en el país de las maravillas'.

El representante de la formación de Santiago Abascal ha afeado también al presidente que no haya hablado de la ordenación de las energías renovables y ha tildado de "ridículo" que hable de "compromiso con el medio ambiente" mientras permite "la tala de dos millones de árboles para que se lucre un fondo danés", en referencia al macroproyecto en la Comarca turolense del Maestrazgo.

UN DISCURSO DIRIGIDO A LA ÉLITE

En resumen, Nolasco ha dicho que "ha quedado claro" que el discurso del presidente sólo se ha dirigido "a 10, 15, 20 personas que son las élites", las personas "que aparecen en los canapés", mientras al 99% de los ciudadanos "no les suena nada de lo que ha contado".

"Cuando van a urgencias, cuando tienen que buscar un piso de alquiler, cuando ven que las cosas cada día están más caras y los sueldos no suben, cuando les da miedo salir por la calle, cuando ven que es su barrio ya no es el barrio de toda la vida, cuando hay un peligro islamista claro", ha agregado.