Nolasco (Vox) anima participar con "muchísima fuerza" en este "momento histórico" para Aragón y España

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - VOX.

TERUEL 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha votado este domingo, 8 de febrero, en su colegio electoral de Teruel, donde ha animado a que en estas elecciones autonómicas la ciudadanía participe con "muchísima fuerza", indicando que este es "un momento histórico" para Aragón y España.

"Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo", ha declarado Nolasco a los medios de comunicación, añadiendo que "de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas y para que el sentido común vuelva a cada rincón de Aragón".

"Yo creo que conectamos con los problemas reales que tiene la gente", ha considerado Nolasco, expresando que "se habla de la inseguridad, de la ocupación, de la vivienda, de la sanidad, de las infraestructuras, de tantas cosas que hacen falta y que los partidos tradicionales no han hablado nunca, ni se han preocupado, y lo hemos visto en estos debates y en estos meses".

"Yo creo que la gente se ha dado cuenta de quiénes son los que realmente defienden los intereses y de que estamos en un momento crítico para el futuro de Aragón y de España", ha añadido.

También ha dicho que "es importante que todo el mundo participe" porque este es "un momento histórico" y "hay que aprovechar las oportunidades con mucha fuerza, con mucha valentía, porque el futuro de Aragón y de España dependen de ello".

