Nolasco (Vox) cree que Azcón convoca elecciones porque "busca el monopolio para aplicar políticas socialistas"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto a las concejalas en el Ayuntamiento de Teruel Elena Fernández y Verónica Luz. - VOX

TERUEL 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado este lunes que la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 8 de febrero de 2026 se deben a que el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, "busca tener el monopolio para aplicar las políticas socialistas".

En declaraciones a los medios de comunicación en la plaza del Torico de Teruel, el dirigente de Vox ha asegurado que la decisión de convocar elecciones autonómicas "ya estaba tomada desde hace mucho tiempo por parte de Azcón, para aprovechar la oportunidad de que el PSOE está plagado de escándalos de corrupción, de babosos, de puteros y pervertidos", dejarlos "en mínimo histórico" y "disponer del monopolio para aplicar las políticas socialistas".

Ha englobado en estas "políticas socialistas" al "fanatismo climático, al infierno fiscal, o dar dinero a las ONGs que colaboran en el tráfico de personas".

"VOX combate las políticas socialistas, las haga el PP o las haga el PSOE", ha defendido Nolasco, quien ha opinado que el presidente aragonés busca frenar el ascenso de su formación porque temen que, en mayo de 2027, estén "en un crecimiento mayor".

Asimismo, ha sostenido que "el seño de Azcón es pactar con Teruel Existe, cuyo electorado es de izquierdas, porque se conforman con tener direcciones generales y carguitos", mientras que Vox lo que busca es implantar políticas.

UN "CAPRICHO" DE AZCÓN

Nolasco ha calificado este adelanto electoral como un "capricho del presidente que nos cuesta 4 millones de euros a todos los aragoneses".

Del mismo modo, ha vuelto a lamentar que "Azcón, en vez de seguir el ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca (PP), ha optado por abrazar las políticas de izquierda de la presidenta de Extremadura, María Guardiola".

Ha hecho hincapié en que "Azcón está acusando a Pérez Llorca de prevaricar", porque "dice que es ilegal todo lo que han acordado PP y VOX en la Comunidad Valenciana" y "no ha respondido cuando le han preguntado explícitamente" por ello.

El portavoz de la formación de Santiago Abascal ha reiterado que "en ningún momento" les han presentado los "más de 7.000 folios" que componen el proyecto de presupuestos y que les dieron "24 horas" para decir "sí o no" pese a no conocer el documento, en un comportamiento que ha definido como "maquiavélico". "Azcón se comporta como aprendiz de Sánchez", ha criticado.

El también presidente de Vox en Teruel ha expresado que el objetivo de su partido es "ganar las próximas elecciones autonómicas el 8 de febrero".

Ha apuntado también que sus políticas se enmarcan en "la lucha contra la inmigración ilegal, la aplicación del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para la devolución de inmigrantes ilegales, la bajada de impuestos, priorizar la vivienda para los españoles o contar con carreteras e infraestructuras de transporte dignas", entre otras cuestiones.