Nolasco (Vox) cree que "Azcón ha realizado un 'all in' con su escalera de color rojo"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha analizado este miércoles que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en su discurso de fin de año ha realizado "un 'all in' con sus cartas y ha demostrado que en su mano cuenta con una escalera de color rojo porque echa de menos que el PSOE esté al frente del Gobierno de Aragón".

"Ya ni siquiera ha hablado de la fiscalidad en su discurso, porque no pretende bajar los impuestos ni bonificar al máximo a todos los grupos del Impuesto de Sucesiones", ha argumentado. Siguiendo con la fiscalidad, ha añadido que el Gobierno de Aragón "no baja los impuestos a quienes viven en el medio rural y sus políticas contra la despoblación se han limitado a grabar este discurso en Almohaja".

Nolasco ha criticado que "Azcón sigue empeñado en elogiar y premiar a Javier Lambán, ignorando todo el destrozo contra el territorio aragonés que ha supuesto la sumisión del PP y PSOE ante Forestalia".

Ha recordado que la UCO ha registrado las oficinas de la mencionada empresa "por la presunta implicación en la trama de corrupción del caso Leire". "Tal vez por eso ha decidido grabar su discurso en la provincia de Teruel, porque es consciente de la salvajada que conlleva el Clúster del Maestrazgo", ha aseverado.

En esta línea, ha censurado que "Azcón no tiene ninguna voluntad de ordenar las energías renovables, incumpliendo así el acuerdo de Gobierno que se firmó en 2023 y su propio programa electoral".

VIVIENDA DIGNA

El portavoz de Vox se ha referido a las alusiones del presidente a la "vivienda digna". Ha replicado que "el Gobierno de Aragón hace justo lo contrario", dado que "crean infraviviendas, en las que en 100 metros cuadrados meten a 3 familias y sin garaje". Para Nolasco, ese modelo es "precariedad". Ha lamentado que el ejecutivo autonómico "nos ha rechazado las propuestas de prioridad nacional y de bajada de impuestos a la vivienda", aludiendo a los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Nolasco ha afirmado "no sorprenderse" ante el hecho de que "Azcón en su discurso no hable de la seguridad en las calles porque el PP es cómplice de esta degradación, que observamos en reyertas multitudinarias en los barrios de Delicias y San José con extranjeros armados con filos de hasta 45 centímetros, porque siempre han apoyado las políticas de invasión de inmigración ilegal en Aragón".

Igualmente, ha censurado que "el PP permitió que un terrorista sea Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza", en referencia a la distinción que recibió la Casa Palestina con la abstención del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Ha calificado de "surrealista" que "Azcón hable de combatir la violencia contra las mujeres con todos los recursos a su alcance", puesto que "se ha negado a elaborar el informe sobre los perfiles repetidos de los agresores sexuales". "Y lo que es más grave, sigue dotando de dinero público a las ONG que se lucran con el negocio de la inmigración ilegal", ha incidido.

En cuanto al "crecimiento de la población" que menciona Azcón en su discurso, Nolasco ha respondido que "las familias aragonesas tienen menos hijos que nunca" y ha lamentado que "las ayudas van para quienes vienen de fuera sin haber cotizado".