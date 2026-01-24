Nolasco (Vox) critica el silencio del PP y la izquierda tras la condena por violación grupal a La Manada de Zaragoza

Santiago Morón, Santiago Abascal y Alejandro Nolasco en el acto central de Calatayud. - VOX

CALATAYUD (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato de VOX al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado el "silencio" del PP, de la izquierda y del Instituto Aragonés de la Mujer respecto a la sentencia conocida esta semana, que implica penas que suman 97 años de prisión para La Manada de Zaragoza, para "siete extranjeros de la banda latina Dominican Don't Play condenados por una violación grupal".

Así se ha pronunciado en el mitin celebrado en la Plaza España de Calatayud, clausurado por el presidente nacional de la formación, Santiago Abascal, y en el que ha estado muy presente el recuerdo y cariño para la concejal de Vox en Calatayud, Pilar Delgado, quien no ha podido asistir al acto por motivos de salud.

Nolasco ha reclamado la "expulsión para estos canallas que violan, roban o matan", y ha insistido en el "billete de vuelta para los condenados por esta violación grupal". Ha reivindicado que "únicamente Vox ha solicitado el endurecimiento de condenas para los maltratadores y violadores", pero "el resto nos lo votan en contra".

Ha pedido el voto a Vox para "cambiar las cosas e imponer el sentido común". Ha denunciado que "en Caspe los vecinos han tenido que organizarse en patrullas ciudadanas, hay narcopisos, delincuentes que pegan fuego a los coches e incluso una operación contra el yihadismo". Nolasco ha subrayado que eso es lo que "no queremos" para ningún municipio de Aragón y de España, y ha culpado al "bipartidismo por la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, procedentes de culturas en las que se producen prácticas como la mutilación genital femenina" Ha asegurado que "la inmigración ilegal trae inseguridad".

Por otra parte, el candidato de Vox ha lamentado la pérdida de natalidad en Aragón --un 25% menos en el año 2025 respeto al 2015-- por lo que ha reclamado "medidas en favor de la natalidad, menos impuestos y favorecer la conciliación", a la par que "no queremos un reemplazo poblacional". "Hay que fomentar que haya familias, y no la estafa del bipartidismo", ha apostillado. Dentro de esa "estafa", se ha referido también a la vivienda, acusando al candidato popular Jorge Azcón de "crear minipisos, en los que en 100 metros meten tres viviendas y lo llaman cohousing o coliving".

Además, ha puesto el foco en que "los padres puedan elegir la educación que deseen para sus hijos", de manera que "no les den charlas a los alumnos donde les hacen escuchar paridas para convertirlos en futuros votantes del PSOE". El candidato ha criticado que "el bipartidismo, sea azul o rojo, es lo mismo de siempre" con las "leyes de género, impuestos abusivos que son un robo" y ha vuelto a exigir la bonificación al completo para todos los grupos del Impuesto de Sucesiones.

Por su parte, el presidente de Vox Zaragoza y cabeza de lista por la provincia, Santiago Morón, ha destacado la "falta de especialistas, carencia de profesionales y un estado lamentable de los consultorios" en el medio rural, lo que ha atribuido a "las políticas del bipartidismo".

Ha considerado que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, responde con "evasivas", cuando Vox le pregunta por el coste sanitario de la inmigración ilegal en Aragón, que según las estimaciones de este grupo parlamentario, a raíz del número de operaciones quirúrgicas y asistencias, se encuentra en más de 10 millones de euros al año.