Nolasco (Vox) exige saber qué pasó en el Parador de Teruel y ver las facturas de los destrozos

TERUEL 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido conocer qué pasó en el Parador de Teruel en la supuesta fiesta del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en septiembre de 2020, y ver las facturas de los destrozos. "Pilar Alegría es la Blancanieves del PSOE, porque al parecer tenía un sueño muy profundo, y no se enteró de la orgía que estaban montando aquí Ábalos y compañía", ha apuntado.

Y es que, según ha declarado Nolasco, junto al Parador de Teruel, "todavía el PSOE no ha dado una explicación de lo que pasó aquí cuando estuvieron Ábalos y toda la comitiva cuando estuvo Koldo y cuando estuvo también Pilar Alegría".

"Lo cierto es que no han dicho nada. No sabemos dónde están esas facturas, dónde están esos destrozos que se causaron. Silencio absoluto. El antiguo director de Paradores, el señor Óscar López, guarda silencio. Al parecer hubo coacciones a los trabajadores", ha aseverado.

ACOSO Y DERRIBO AL GOBIERNO

"¿Por qué no nos dan las facturas? ¿Por qué no confirman si estuvieron aquí qué es lo que pasó y si hubo destrozos?, como alegan las partes implicadas que estuvieron aquí o algunos de los trabajadores que estaban aquí", ha cuestionado el portavoz de Vox.

"Que nos cuenten qué es lo que pasó aquí, que no es un detalle menor, que no es una cosa, una cosa más. Es gravísimo que un ministro haya hecho esto. En España y con el gobierno del PSOE se permiten cosas que, en cualquier otro punto, de Francia o de Alemania, serían motivo más que suficiente para una dimisión y para una crisis de gobierno", ha continuado diciendo.

Nolasco ha anunciado: "Vamos a seguir pidiendo explicaciones porque pensamos que, a este gobierno, que es un gobierno corrupto, hay que hacerle acoso y derribo".

El portavoz parlamentario considera que "esto no era una actuación aislada, sino que esto pasaba día sí y día también. Y saldrán más cosas a la luz porque hay más cosas. Lo cierto es que seguimos a la espera y exigimos que al menos nos den las facturas".

Ha recordado que "hace unos días reprobamos al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. Por la complicidad, porque sabía lo que estaba pasando aquí y no dijo absolutamente nada y también por humillar a la Guardia Civil en sus declaraciones últimas".

Nolasco ha apuntado que "esto no ha salido a los medios y es curioso porque parece que cuando se reprueba a gente de izquierdas o cuando se reprueba al PSOE, parece que esto no es noticia y sí que es noticia cuando se reprueba a alguien que no es del PSOE. Bueno, pues tenemos que decir que esta reprobación salió adelante el otro día", ha conluido.