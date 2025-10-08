Nolasco (Vox) tilda de "ocurrencia de barra de bar" la creación de una Agencia Tributaria de Aragón

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expresado su rechazo a la creación de la Agencia Tributaria de Aragón, que ha tildado "ocurrencia de barra de bar del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro".

En rueda de prensa, Nolasco ha analizado que "ejercería unas funciones que ya corresponden a la dirección general de Tributos", por lo que "sería cambiar el cartel de la Plaza de los Sitios de la dirección general de Tributos por Agencia Tributaria de Aragón". "Contaría con los mismos funcionarios y recaudaría los mismos impuestos", ha remarcado.

Al mismo tiempo, se ha mostrado a favor de "mejorar los medios de la dirección general de Tributos, para que dispongan de mejores medios informáticos, más inspectores y personal mejor formado", algo para lo que "no hace falta una Agencia Tributaria de Aragón".

Ha analizado que la creación de la nueva Agencia "tampoco supone ser más eficaces en el uso de los recursos públicos, sino que responde al interés del bipartidismo de crear órganos que duplican y triplican las funciones entre sí".

El portavoz de Vox ha señalado que "durante más de 40 años, PP y PSOE han buscado engordar la administración, crear de la nada agencias, observatorios, entidades de derecho público u organismos autónomos dentro de un sistema autonómico que hoy por hoy está colapsado y ya era insostenible desde su inicio".

En sus palabras, Bermúdez de Castro "está a todo, excepto a lo que es de su obligación". "No trae el techo de gasto ni el Proyecto de Presupuestos antes del último trimestre del año, tal y como le obliga la Ley de Hacienda de Aragón". En cambio, "sí tiene tiempo para todo lo innecesario", ha criticado.

RECHAZO TAMBIÉN A LA AGENCIA DE EMERGENCIAS

En esta línea, ha recordado el rechazo que ya trasladó el grupo parlamentario Vox ante el anuncio de la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón. "Pese a que en nuestra comunidad hay un consenso extendido del buen funcionamiento del Centro de Emergencias 112, a Bermúdez de Castro se le ocurrió que como Cataluña tiene una Agencia de Emergencias, él también quería una para su consejería", ha lamentado Nolasco.

En este contexto, ha puntualizado que "tampoco se han esmerado en detallar qué se pretende hacer con la Agencia Digital de Aragón" anunciada en el Debate de Política General del estado de la comunidad autónoma de Aragón.

Para Nolasco, "a las familias trabajadoras aragoneses les da igual si el funcionario que les va a atender pertenece a la dirección general de Tributos, a la Agencia Tributaria de Aragón o a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria". "Lo que quiere el ciudadano aragonés es pagar menos impuestos", ha resumido.

En consecuencia, Alejandro Nolasco ha insistido en "la bonificación al máximo de todos los grupos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados --como defenderá VOX en sus enmiendas a la Ley de Vivienda--, bajada de tasas fiscales a las familias y acabar con la injusticia del IMAR".

"Siempre que hemos llevado propuestas para bajar impuestos, el PP nos ha votado en contra. Y ahora el PP pone el foco en crear nuevas agencias tributarias redundantes que en absoluto va a suponer que los aragoneses paguen menos impuestos", ha concluido.