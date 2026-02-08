Normalidad y sin incidencias reseñables en la apertura de los colegios electorales en Aragón

La vicepresidenta del Gobiern de Aragón, Mar Vaquero, en su primera comparecencia en la jornada electoral. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado que los colegios electorales han abierto con total normalidad. "A las nueve y media todos y cada uno de los colegios estaban abiertos y las mesas estaban ya legalmente constituidas". Esta ha sido la primera comparecencia desde el Centro de Datos, que se ha habilitado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

El número de mesas electorales asciende a 2.213 y el censo constituido a 991.892. En la provincia de Zaragoza son 1.482 las mesas con un censo constituido de 725.472 electores; en la provincia de Huesca han sido 403 mesas y un censo constituido de 165.991 electores. Y, por útimo, en la provincia de Teruel se han constituido también las mesas 328 con un censo constituido de 100.429 electores.

Vaquero, que ha expresado su agradecimiento a todas la personas que participan en el proceso y en el dispositivo electoral, ha resaltado que la jornada se ha iniciado con "normalidad", con alguna incidencia, pero "ninguna reseñable en cuanto que haya afectado a la normal constitución de las mesas". Ha comentado que un representante de la Administración ha sufrido un desvanecimiento que ha hecho que se retrasara la constitución de unas mesas en Utebo (Zaragoza) hasta que ha llegado un sustituto".

En la sierra de Albarracín, se registraba este sábado una rotura de una torre de cobertura de un operador telefónico y había dos municipios, Toril y Masegoso, que estaban afectados. "Se han desplazado a otros municipios u otros puntos donde estaba esta cobertura y, por lo tanto, se han transmitido con total normalidad".

Asimismo, se han planteado algunas justificaciones de presidentes o vocales de las mesas para no participar en el proceso electoral y se les ha remitido a la Junta Electoral para no participar en ese proceso.

EJERCER EL DERECHO AL VOTO

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico ha animado a los aragoneses a participar en esta jornada. "Participar en la jornada electoral, ejercer el derecho al voto, va a ser también participar en la construcción del futuro de Aragón".

Mar Vaquero se ha referido especialmente a los jóvenés, "a casi 33.000 jóvenes aragoneses y aragonesas que por primera vez se van a incorporar a esta jornada y van a ejercer ese derecho al voto".

Ha agregado que "iremos viendo a lo largo del día la participación, que esperemos que sea lo más numerosa posible porque eso supondrá que una gran mayoría de aragoneses se suma a construir y a participar en este futuro de Aragón".