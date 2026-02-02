Rogamos sustituyan esta noticia por esta otra del mismo título: El PP denuncia ante la Junta

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Aragón denunciará este lunes ante la Junta Electoral las llamadas telefónicas realizadas por el PSOE, según han afirmado en rueda de prensa, a personas mayores en las que les advierten de que los populares recortarán en 400 euros sus pensiones.

En rueda de prensa, la secretaria general del PP regional, Ana Alós, ha dicho que algunas llamadas provienen del mismo teléfono automático "diciendo que es Marcelino Iglesias, quien acusa a Azcón de que les va a quitar 400 euros de las pensiones", lo que es "una falsedad y un juego sucio que traspasa todas las líneas de la legalidad".

"Ayer conocimos que están llamando a personas como si fuera un niño o niña diciendo que pasa frío en el colegio y que le están quitando sus derechos, también por parte de Azcón", a juicio de Alós "el juego más rastrero en una campaña, el juego sucio de Pilar Alegría y el PSOE".

También ha comentado que este domingo el PP ha conocido "un episodio más de miseria moral", afirmando que el PSOE ha ofrecido 800 euros a "conocidos influencers" para llevar a cabo "una campaña contra Azcón" y "tratar de engañar a los aragoneses".

A su juicio, los socialistas "intentan crear un marco para desprestigiar a Azcón porque no tienen argumentos reales" y "van a tener que dar muchas explicaciones, cómo pensaban financiar esta campaña de desprestigio porque el pagador no se identificaba". Ha dicho que Alegría y el PSOE "están acostumbrados a los sobres y las tramas oscuras", preguntándose "si hay una contabilidad paralela para la campaña de Alegría".

"Hemos dicho que Alegría no es de fiar, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, renegando de la defensa de Aragón y los aragoneses y siendo la portavoz aventajada de los bulos de Pedro Sánchez", ha enfatizado Ana Alós, para quien Alegría "se siente cómoda en el fango y el juego sucio" y aunque hace unas semanas pidió una campaña electoral limpia está utilizando "unas prácticas rastreras que no se han conocido nunca en la Comunidad Autónoma".

Alós ha dicho que Alegría "quería esconder su relación amigable con Paco Salazar y se ha mostrado como una política sin ética" que "ha basado toda su campaña en mentir" porque "todas las acusaciones de recortes son mentira".

Para la secretaria general de los populares aragoneses, Pilar Alegría "representa lo peor de las peores prácticas sanchistas, ha traído lo peor a Aragón", subrayando que "es la misma que --en su etapa de portavoz del Gobierno de España-- ha atacado a jueces, periodistas y medios de comunicación por hacer su trabajo e intentar desenmascarar todas las tramas de corrupción de Pedro Sánchez".

INSULTOS A SÁNCHEZ

En otro orden de cosas, ha afirmado que el PP Aragón no tiene "ningún conocimiento" de la ciudadana valenciana que este domingo ha proferido insultos contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un mítin en la ciudad de Teruel. "No pertenece a nuestro partido".

"Nosotros siempre hemos condenado cualquier insulto, no habrán encontrado ni un solo insulto a ningún candidato, cosa que no puede decir Pilar Alegría, que llamó a Azcón 'hooligan' y palmero del odio y los de Vox, estafadores, trileros y canallas".

"Del PP no sale ni va a salir ningún insulto", ha continuado Ana Alós, quien ha asegurado que los populares están haciendo "una campaña limpia" y ha dejado clara su condena a "este y todos los insultos" y ha pedido al PSOE que haga lo mismo.

En cuanto a las encuestas, cuyo último día de publicación es este lunes, Alós ha dicho que "queda la recta final" y que las tendencias están claras, con el PP como "claro vencedor", aunque se verá el 8 de febrero. "Queda una semana muy importante, el PP hará campaña para explicar lo que ha hecho Azcón y lo que va a hacer", ha añadido la dirigente del PP.