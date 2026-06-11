Una nueva muestra en Casa de los Morlanes de Zaragoza propone una "reflexión contemporánea" sobre hogar e identidad

1095428.1.260.149.20260611145931 Presentación de la muestra 'Fugar vagar llegar'. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Fugar vagar llegar' es el título del proyecto expositivo del zaragozano Alberto Monreal, que puede visitarse en la Casa de los Morlanes y en el que propone una reflexión contemporánea sobre la idea de hogar, identidad y relación con el entorno a través del videoarte, la instalación y la creación performativa.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el artista Alberto Morlanes, han participado en la presentación de la exposición, que se podrá visitar hasta el 16 de agosto. La inauguración ha tenido lugar este jueves, 11 de junio.

"No es una exposición al uso, porque realmente hay poesía, hay videoarte, hay mucha performance y en la que los visitantes, los espectadores, no vamos a ser menos espectadores, sino a formar parte de la exposición", ha afirmado Sara Fernández, para añadir que "la experiencia que nos llevaremos cada uno de nosotros será diferente y eso también es un plus, un aprendizaje".

Fernández ha agradecido el trabajo del artista Alberto Monreal: "Seguro que en su generosidad está compartiendo un arte muy especial con todos nosotros y que espero que todo el mundo la pueda disfrutar".

El proyecto se articula en torno a tres nociones --fugar, vagar y llegar--, que funcionan como ejes conceptuales del recorrido expositivo y son tres conceptos que "empiezan a detonarse cuando, sobre todo con los estudios o al final de los estudios, empiezo a mudarme de sitio todo el rato".

A través de ellas, Alberto Monreal plantea una aproximación poética y crítica a la experiencia del hogar, entendido no solo como espacio físico, sino también como construcción afectiva, memoria, desplazamiento y búsqueda.

Videoinstalaciones, fotografía, acciones documentadas e instalaciones concebidas en diálogo con el espacio expositivo conforman 'Fugar vagar llegar', cuyo planteamiento 'site-specific' o 'in situ' permite adaptar las obras a las singularidades arquitectónicas de la Casa de los Morlanes, reforzando así la relación entre las piezas, el recorrido del visitante y el propio lugar que las acoge.

"Hay un punto personal como canal: tengo mi material de trabajo, que es mi propia vida, mi propia biografía o mis propias historias, pero lo que me interesa es trascender ese yo para poder compartirlo con la gente y que se colectivice", ha expresado Alberto Monreal.

Sobre su propuesta, el artista ha comentado: "A mí no me importa el dibujo, yo no voy a decir que esto es una exposición de dibujo, voy a decir que es una exposición de arte relacional, porque a mí me importa qué hay detrás de ese dibujo o qué es lo que ese dibujo trae".

JUGAR E INVENTAR

Las obras invitan a jugar e inventar participativamente nuevas formas de arraigo en un tiempo de inmediatez e incertidumbre. En la pieza 'Entrada Salida', por ejemplo, se propone al público caminar por la exposición con una pregunta sobre el hogar pegada al cuerpo.

'Poéticas haptourbanas' es una proyección inmersiva sobre las bóvedas de la sala que se contempla tumbándose en el suelo, mientras que 'Cartografía de una ruina' o 'Tríptico (Medit)action' invitan a tocar e interactuar con las piezas escultóricas que complementan a los vídeos.

El recorrido lo cierra la instalación 'Lo Inorgánico', que da cuenta del proyecto de peregrinaje artístico y medioambiental 'Camino de Compostera' en colaboración con la realizadora Ainara García.

La propuesta expositiva se inscribe en una línea de trabajo en la que Alberto Monreal vincula artes vivas, cine no comercial, poesía y videoarte, con el objetivo de abrir el espacio a nuevas formas de diálogo y reflexión social.

En este sentido, 'Fugar, vagar, llegar' concibe el espacio expositivo como un lugar de encuentro entre disciplinas, sensibilidades y experiencias compartidas, favoreciendo una lectura abierta y participativa de las obras.

Sobre "fugar", Monreal ha indicado que alude a "ese hogar dislocado, de cambiar de hogar", relacionado con el divorcio de sus padres y las diferentes mudanzas realizadas. Acerca de "vagar", ha comentado que son "los hogares múltiples"; mientras que "llegar", ha continuado el artista, "no es una cosa evidente, de 'he llegado a este lugar y es donde me voy a quedar toda la vida', sino a veces es el tomar conciencia de que nunca vas a llegar, o de que a lo mejor tu hogar es el cielo abierto, o es el no pertenecer a un espacio en concreto, sino a un sentimiento, a una forma de estar en el mundo, a una forma de vida, a una serie de creencias e ideología".

Asimismo, el proyecto contempla una dimensión colaborativa mediante una pieza colectiva que acompañará el discurso curatorial de la exposición y contribuirá a reforzar su vocación de mediación cultural y conexión con la ciudadanía: un grupo de artistas locales con experiencias de migración ha construido la instalación 'Varidágene', de la que el público se puede llevar un poema en torno al tema del exilio.

Con esta exposición, la Casa de los Morlanes incorpora a su programación una propuesta contemporánea que explora cuestiones especialmente relevantes en el presente, como la identidad, la pertenencia, la memoria de los lugares y la relación entre experiencia individual y conciencia ecológica.

Por tanto, 'Fugar, vagar, llegar' ofrece así al público una experiencia inmersiva y reflexiva que sitúa el arte como herramienta para pensar el mundo y los modos en que se habita.