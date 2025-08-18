La nueva rotonda de Martínez de Velasco en Huesca permitirá el acceso al Polígono de las Harineras por el sur

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva rotonda de Martínez de Velasco en Huesca, cuyas obras comienzan este lunes, permitirá el acceso al Polígono de las Harineras por el sur, así como terminar de urbanizar el área.

Tras haber trabajado en el interior del polígono, de cara a la construcción de viviendas en la ciudad, con las labores de saneamiento y de los viales interiores, la urbanización avanza con otros trabajos y este lunes comienza la construcción de la rotonda en la avenida Martínez de Velasco, que distribuirá el tráfico con el denominado segundo cinturón de ronda, en la calle Almudévar.

El concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, ha apuntado que "esta rotonda forma parte de la urbanización que tiene que hacer Harineras en su desarrollo y es una de las fases principales en cuanto a los viales que circunscriben toda la urbanización" y "se sitúa en un cruce que tiene mucho tránsito".

A ello ha sumado que añade las calles de conexión con las calles de Harineras, por lo que va a ser una rotonda importante para regular la circulación en la ciudad en este punto de entrada.

Las fechas escogidas se han elegido para minimizar el impacto en la ciudad, ya que son días más tranquilos, dado que la avenida Martínez de Velasco quedará cortada en sentido salida.

Así, este lunes, se corta al tráfico rodado de un carril de circulación existente en el tramo de la avenida de Martínez de Velasco comprendido entre su intersección con la avenida Juan XXIII y la calle Cavia.

El corte posibilita hacer uso de la avenida de Martínez de Velasco en el sentido de entrada al centro de la ciudad, si bien no se encuenta disponible en el sentido de salida, debiéndose realizar la misma a través del itinerario alternativo habilitado, que es la calle Baltasar Gracián, donde está prohibido el estacionamiento para facilitar el paso de todo tipo de vehículos, calle Vicente Campo y avenida Juan XXIII.

En el tramo de vía afectado, así como en las vías adyacentes, hay señalización circunstancial. De igual modo y, en todo caso, se permite hacer uso de los garajes existentes.

La parada de bus urbano existente en la zona afectada por las obras modifica su ubicación a la calle Vicente Campo, intersección con calle Almogávares.