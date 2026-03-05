Nueve detenidos en una operación antidroga desarrollada en Teruel y Castellón

Marihuana y dinero incautado a los detenidos en la operación Black Cloud desarrollada en Teruel y Castellón. - POLICÍA NACIONAL

TERUEL 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas en Teruel y Castellón en una operación antidrogra que ha permitido acabar con un punto de venta al menudeo en la capital turolense y otro de suministro en la castellonense.

La operación 'Black cloud' ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de Teruel, en colaboración con miembros de la Comisaría Provincial de Castellón, y de la Unidad de Guías Caninos y del Grupo de Operaciones Especiales de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

La investigación se inició durante el pasado otoño, cuando tras ser detectado un punto de venta al menudeo en un barrio de Teruel, y luego de varios meses de investigación, con las consiguientes dificultades inherentes a las medidas de seguridad que adoptaban los miembros de la organización, se consiguió interceptar una transacción económica mediante la que se había procedido al pago de una partida de estupefacientes dirigidos a esta ciudad, procediendo a realizar cinco registros domiciliarios, así como a la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer.

Al haber podido ser localizado un punto de suministro en la ciudad de Castellón, se continuó con la operación en dicha localidad, procediendo al registro de tres viviendas, y a la detención de dos varones y tres mujeres, e interviniendo en los mismos marihuana lista para su venta, así como dinero en efectivo y otros útiles para el tráfico de drogas.

Con esta intervención se ha podido desarticular un punto de venta de droga "al menudeo" en la ciudad de Teruel.

Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, que decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.