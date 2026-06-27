Nuevo apagón con 4.352 clientes afectados en Torrero por una avería eléctrica de media tensión

ZARAGOZA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo apagón, el tercero de esta semana en Zaragoza, ha dejado sin suministro eléctrico a 4.352 usuarios del barrio de Torrero, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El corte en el suministro eléctrico ha sido comunicado a las 20.20 horas de este sábado y la causa apunta a una avería eléctrica de media tensión. Técnicos de la compañía ya se encuentran trabajando en la zona, sin que por el momento se haya determinado una hora prevista para la reposición del servicio.

Es el tercer incidente registrado esta semana. El pasado lunes 22 de junio se produjo un gran apagón atribuido a las altas temperaturas que afectó a unos 50.000 clientes del centro de Zaragoza, Actur, Miraflores, Basilio Paraíso, San José y otras áreas cercanas.

Según explicó Endesa, el origen de la avería, que se prolongó por tiempo de 15 minutos, estuvo en el recalentamiento de un transformador en la subestación de Miraflores, favorecido por las temperaturas superiores a 42 grados centígrados y la elevada demanda eléctrica de esa jornada.

Y este pasado miércoles 24 de junio se produjo otro corte en la zona de Universidad, que dejó sin suministro durante varios minutos a 3.520 clientes.