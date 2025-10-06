El nuevo coche eléctrico chino Xpeng G6 permite una carga ultrarrápida de apenas 12 minutos

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio Ibercaja Xplora de Zaragoza ha acogido este lunes la presentación en la ciudad del nuevo modelo de coche eléctrico de la marca china Xpeng --el Xpeng G6--, un SUV --vehículo utilitario deportivo, que combina espacio y estética de los todoterrenos con el rendimiento de un turismo-- que se comercializa en Aragón a través del Grupo Ágreda y que destaca por su carga ultrarrápida, ya que permite pasar de un 10 a un 80% en apenas 12 minutos --o en un cuarto de hora desde el 0%--, más o menos el mismo tiempo que se tarda en repostar en una gasolinera.

El acto ha comenzado con una bienvenida a cargo del jefe de Soluciones de Financiación al Consumo de Ibercaja, Joaquín Mansilla, que ha precedido al presidente del Grupo Ágreda, Juan Calvo, quien ha destacado la "tecnología de vanguardia" y el "diseño innovador" de este nuevo vehículo, que es un buen ejemplo de "cómo va a ser el futuro, que ya es presente" en el sector de la movilidad.

En su intervención, Calvo ha resaltado la colaboración entre Ibercaja y el Grupo Ágreda, que se ha materializado en proyectos de gran relevancia como la incorporación de la entidad bancaria como socios financieros para las instalaciones de la compañía en Madrid, que es la concesión más importante de la marca Mercedes en España.

Desde Xpeng España, Ignacio Román ha explicado que esta marca acaba de llegar al país, donde sólo lleva 11 meses comercializando sus coches, en los que ha estado centrada también en construir una red comercial con socios preferentes, como es el caso de Ágreda en Aragón.

Román se ha referido a que, desde el momento en el que se avanzaron las grandes megatendencias a nivel mundial en el ámbito de la movilidad, los fabricantes chinos "se pusieron a hacer los deberes" en el campo del vehículo conectado, eléctrico y autónomo.

El G6 es el modelo "estrella" de la marca asiática, con una longitud de 4,75 metros, un "marcado diseño deportivo" y unos atributos entre los que destaca sobre todo su velocidad de carga, que ha asegurado que es "la mayor" que hay ahora mismo en el mercado.

Así, en este primer año llevan ya 800.000 unidades vendidas y esperan llegar al millón a nivel mundial. El objetivo es que, de cara a 2028, se vendan tantos ejemplares en el resto del mundo como en China.

COMPETIDOR DE TESLA

En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de ventas de Ágreda Global Cars, Noelia Sebastián, ha afirmado que este nuevo modelo está dentro de una gama entre "media y media-alta", para un tipo de cliente muy específico, "que busca la tecnología por encima de todo", y que se competidor principal va a ser Tesla.

Otra de sus ventajas, además de su plataforma de carga de 800 voltios, es que tiene 12 cámaras de vigilancia y 24 puntos de seguridad, lo que lo convierte en uno de los SUV más seguros de su categoría.

El vehículo se fabrica de momento en el gigante asiático, aunque sí que se ensambla en Europa y se va a empezar a fabricar en el continente. Además, la empresa cuenta con almacenes en Mejorada del Campo (Madrid) que dispone de las diferentes partes del modelo.

La autonomía está en los 83 kilovatios y se sitúa entre los 423 kilómetros de consumo mixto y los 750 en urbano, siempre en función del tipo de conducción y de usuario. La horquilla de precio, en función de si es la modalidad 'standard range', 'long range' o 'performance', oscila entre los 41.000 y los 54.000 euros, de los que habría que descontar las diferentes ayudas para la compra de estos vehículos, ha indicado Sebastián.

"Este es un segmento de mercado que no lo conocíamos, pero pensábamos que era un segmento que no podíamos dejarlo apartado y entonces hemos apostado por el desarrollo de estos vehículos", ha trasladado a los medios de comunicación el presidente del Grupo Ágreda, Juan Calvo.

UN CAMBIO "DISRUPTIVO" EN EL QUE CHINA VA POR DELANTE

El presidente del Grupo Ágreda ha reconocido que el mundo está inmerso en un cambio "disruptivo" desde que Europa tomara la decisión de poner fin en 2035 a los motores de combustión, sobre lo que ha expresado sus dudas por la falta de "un margen de transición". "Yo creo que ampliarán el plazo, porque si no es muy disruptivo y es un corte muy tajante", ha apuntado.

En este punto, "China nos lleva un adelanto de una década en el desarrollo del motor eléctrico", a lo que hay que sumar que este país asiático es el mayor fabricante de pilas para automóviles y su territorio concentra el 60% de las tierras raras que son las necesarias para fabricar las baterías.

Calvo ha admitido que, de momento, el mercado del vehículo eléctrico es todavía "pequeño", por lo que habrá que esperar a que se desarrolle para que los costes de fabricación sean menores. Para ello ha confiado en que ayude la futura gigafactoría de baterías de Figueruelas (Zaragoza).

"Ser verde es caro", ha insistido, por lo que ha apostado por el impulso de las administraciones públicas, como muestra el hecho de que el transporte público va "muy adelantado" sobre el privado en la electrificación.

Por lo demás, ha considerado que, en estos momentos, "la única posibilidad de que al gente acceda a un vehículo eléctrico es a través de los impuestos: o rebajando los IVA o quitándolos, o rebajando el IRPF en las declaraciones o rebajando el impuestos de sociedades a las empresas".

"Es la única manera de que hubiera una transición muy rápida hacia el coche eléctrico", ha recalcado, más que las ayudas del Plan Moves, que "se alargan en el tiempo" cuando los consumidores necesitan tener el descuento "en el momento de la compra del coche", ha concluido.