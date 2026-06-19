El nuevo contrato de estacionamiento regulado reserva el 77% de plazas para residentes y suma mejoras tecnológicas

La consejera municipa Tatiana Gaudes, en la presentación del nuevo contrato de gestión integral del estacionamiento regulado de Zaragoza. - CARLOS GARCÍA

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El contrato para la gestión integral del estacionamiento regulado de Zaragoza reserva para los residentes 16.924 de las 21.745 plazas de aparcamiento existentes --el 77,8% frente al 40% anterior-- e introduce mejoras tecnológicas con nuevos parquímetros, una aplicación móvil, facilidades de pago, paneles de información y sistemas automáticos de inspección y control.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su última reunión la adjudicación de este contrato, que incluye también las zonas de carga y descarga y los sistemas de control de acceso vinculados a la movilidad urbana, a la UTE constituida por Indigo Park España S.A.U. y Valoriza Servicios Medioambientales S.A.

Esta nueva concesión pretende mejorar la calidad ambiental de la ciudad y favorecer un uso más eficiente del vehículo privado y destina 4.821 plazas a rotación, además de 2.663 plazas de carga y descarga para garantizar el abastecimiento de comercios, servicios y actividades económicas de la ciudad.

También se crean 285 plazas de alta rotación, señalizadas mediante marcas alternas azules y blancas en sitios de especial actividad comercial, con un tiempo máximo de permanencia de dos horas y destinadas exclusivamente a usuarios con tarifa de visitante. Y se permitirá a los residentes situados en el límite entre dos zonas que puedan optar por la zona contigua.

Además, se incorporan en determinados parquímetros sensores ambientales capaces de medir niveles de ruido y contaminación atmosférica, lo que generará información útil para el análisis de la calidad ambiental urbana.

"Se trata de un paso decisivo para la modernización de la movilidad urbana de Zaragoza con la optimización del espacio público, con la mejora tecnológica y también con la mejora de calidad ambiental", ha destacado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, en la rueda de prensa de presentación.

La UTE ganadora ha presentado una oferta económica que contempla una retribución por los servicios prestados un 46,06% inferior a los precios unitarios establecidos en los pliegos de licitación.

El contrato adjudicado se configura bajo la modalidad de 'pago por uso', por lo que el importe final que percibirá el contratista dependerá del volumen real de utilización de los distintos servicios objeto del contrato. Asimismo, la retribución del adjudicatario no se encuentra vinculada a las tasas municipales ni a las bonificaciones que resulten de aplicación a los usuarios del servicio, ya que ambas cuestiones son independientes.

DOS FASES DE IMPLANTACIÓN

El contrato se desarrollará en dos etapas diferenciadas. La primera consistirá en una fase de implantación de nueve meses, a lo largo de los cuales se desarrollarán e integrarán las aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos, se instalarán los equipos de control y gestión en la vía pública, se renovará la señalización horizontal y vertical vinculada al estacionamiento regulado y se ejecutarán actuaciones de adecuación y pavimentación en distintos espacios de estacionamiento, entre ellos el aparcamiento disuasorio de Macanaz.

Durante este período también se irán instalando los sistemas de control de accesos vinculados a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), así como el proceso de registro y alta de usuarios, vehículos y autorizaciones previsto tanto en el Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado como en la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones.

Este proceso permitirá incorporar progresivamente a residentes, comerciantes, empresas, profesionales, servicios esenciales y demás colectivos con derecho de acceso o beneficios específicos.

Finalizada la fase de implantación, dará comienzo un período de operación y explotación de diez años, durante el cual la empresa adjudicataria asumirá la gestión integral del servicio, garantizando el mantenimiento de las instalaciones, la actualización permanente de los sistemas tecnológicos y la correcta prestación de todos los servicios asociados.

DESPLIEGUE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las mejoras tecnológicas pasan por la instalación de 391 parquímetros de última generación para ofrecer mayores funcionalidades y facilidad de uso, especialmente a la hora de pagar, ya que podrá hacerse mediante tarjeta bancaria, tarjeta ciudadana, teléfono móvil y otras tecnologías avanzadas de gestión y validación.

También se instalarán 38 paneles de información variable destinados a dar a conocer en tiempo real la ocupación de las distintas zonas de estacionamiento y otras incidencias o aspectos relevantes relacionados con el servicio. Para mejorar las labores de inspección y control, el servicio contará con vehículos equipados con sistemas automáticos de vigilancia y comprobación.

Igualmente, se prevé la instalación de 30 cámaras de control en los accesos a las zonas de circulación restringida, con el fin de facilitar la supervisión del cumplimiento de la normativa de acceso.

Las mejoras también se dejarán notar en la vía pública, ya que se prevé el reasfaltado y el acondicionamiento del aparcamiento disuasorio de Macanaz, espacio que actualmente presenta un notable grado de deterioro.

Por otra parte, se instalarán sistemas capaces de conocer la ocupación en las zonas de carga y descarga, permitiendo conocer en tiempo real su disponibilidad.

Esta información podrá ponerse a disposición de los usuarios a través de una app en la que deberán registrarse, facilitando la planificación de las operaciones logísticas y mejorando la eficiencia de las actividades de reparto y distribución urbana.

"Facilitamos a los vecinos de la ciudad de Zaragoza que puedan aparcar en los entornos cercanos a sus viviendas y ponemos la tecnología al servicio de la movilidad de la ciudad", ha sintetizado Gaudes.

TASAS Y BONIFICACIONES

La adjudicación del contrato no modifica las tasas municipales actualmente vigentes por estacionamiento regulado. No obstante, una vez entren en funcionamiento las nuevas tecnologías previstas en la Fase 2 del contrato, nueve meses después de su inicio, comenzarán a aplicarse las nuevas bonificaciones previstas en el Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado, cuya entrada en vigor se ha previsto de forma coordinada con la implantación de los nuevos sistemas tecnológicos.

Habrá una bonificación del 50% de la tasa para vehículos clasificados como 'cero emisiones', otra del 25% para vehículos con distintivo ambiental ECO. Se bonificará el 50% en los bonos de residente para quienes acrediten la condición de residente vulnerable y la reducción será del 75% en los bonos de residente para quienes acrediten la condición de residente vulnerable severo.

Asimismo, y siempre que se aprueben las correspondientes ordenanzas fiscales, determinados colectivos podrán acogerse a bonos anuales de tarifa plana asociadosa los vehículos de su actividad económica, simplificando la gestión de los estacionamientos.

Entre ellos figuran los bonos anuales para vehículos de autónomos y pequeñas empresas itinerantes, los vehículos vinculados a comercios y pequeñas empresas y los de sustitución o clientes de talleres mecánicos.

Además, quedarán exentos del pago de la tasa los vehículos --uno por unidad familiar, ya sea numerosa o no-- con hijos de entre cero y tres años.

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO

Una aplicación móvil de uso público permitirá a la ciudadanía realizar de forma telemática las principales gestiones relacionadas con el estacionamiento regulado --solicitar el alta para el uso de plazas de carga y descarga, el aceso a zonas restringidas, aparcar y desaparcar con el cálculo del tiempo consumido y abonando en saldo virtual el no empleado, así como conocer el grado de ocupación y otras consultas--.