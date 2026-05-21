Nuevo contrato de limpieza por 232,4 millones para centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud

Archivo - Fachada de la sede del Servicio Aragonés de Salud. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha autorizado al Servicio Aragonés de Salud la celebración del contrato de servicio de limpieza en los centros sanitarios públicos, por un importe total de 232.466.761,13 euros, IVA incluido.

El contrato tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por un año adicional, y se estructura en ocho lotes para garantizar una gestión eficiente y adaptada a las necesidades de cada sector sanitario.

La inversión aprobada permitirá asegurar un servicio esencial para el funcionamiento diario de hospitales y centros de salud, incorporando criterios ambientales y de sostenibilidad en los procesos de limpieza, el uso de productos y la gestión de residuos.

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha informado de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, indicando a este respecto que se trata de uno de los contratos "más importantes" porque "garantiza la prestación del servicio sanitario en condiciones de salubridad y seguridad", incorporando también "importantes criterios ambientales y de sostenibilidad en los procedimientos a utilizar".

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ANUALIDADES

El gasto plurianual autorizado se distribuirá de la siguiente manera: En 2027, 56.351.573,62 euros; algo más, 57.674.238,55 euros en 2028; y 58.633.528,71 euros en el siguiente, 2029; mientras que en 2030 serán 59.807.420,25 euros.

Esta planificación garantiza estabilidad presupuestaria y continuidad en un servicio crítico para la seguridad, la higiene y la calidad asistencial del sistema sanitario público.

Además, el contrato se divide en ocho lotes, que abarcan la totalidad de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud. Cada uno de los lotes corresponde a cada sector sanitario --Zaragoza I; Zaragoza II; Zaragoza III; Calatayud; Huesca; Barbastro; Teruel y Alcañiz--.

Se refuerza así el compromiso del Gobierno de Aragón con un modelo de gestión ambientalmente responsable, incorporando prácticas de limpieza que reducen el impacto ecológico y mejoran la seguridad de pacientes y profesionales.

La autorización de este gasto plurianual garantiza que todos los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud cuenten con un servicio de limpieza moderno, eficiente y alineado con los estándares actuales de sostenibilidad y salud pública.