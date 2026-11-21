Una sala de espera en el nuevo hospital Obispo Polanco de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel abre la semana que viene las consultas externas de las especialidades de Traumatología, Cirugía General, Medicina Interna, Oftalmología y Dermatología. A partir de ahora, pasarán cada semana por este centro hospitalario más de 1.700 pacientes.

Estas consultas comenzarán su actividad el lunes, 23 de noviembre, con la excepción de Traumatología, que lo hará el martes, 24. Coincidiendo con la puesta en funcionamiento de estos espacios, se pone en marcha también el sistema de gestión de turnos para pacientes y los dos aseos específicamente adaptados para personas ostomizadas.

En estas instalaciones, ya se prestan consultas de Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología y Oncología Radioterápica. También se ofrecen las consultas de Terapia Ocupacional y se ha iniciado recientemente la actividad de la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama. Además, se imparten los grados de Enfermería y Medicina

El servicio de Oftalmología va a atender, de media, cada semana a unos 570 pacientes. Las nuevas instalaciones disponen de 14 salas destinadas tanto a consultas, como a la realización de pruebas.En Dermatología, se dispone de tres consultas y la previsión es que sean frecuentadas por unas 130 personas a la semana. La consulta de enfermería de Dermatología, que ve 25 pacientes a la semana, pasa a tener una consulta propia.

El Servicio de Medicina Interna recibirá a unos 28 pacientes a la semana, en dos consultas. A ellas se suma la consulta de educación diabetológica, gestionada por Enfermería. Asiste actualmente a 52 pacientes a la semana. Por su parte, la Unidad de Prevención de Cáncer de Mama dispone de dos consultas. En ella, se hace un seguimiento de los casos con esta patología.

SALA DE RAYOS

El Servicio de Traumatología atenderá a unos 420 pacientes semanales. Tiene cinco consultas y cuenta con una sala de rayos vinculada a este servicio, facilitando el circuito de aquellos pacientes que necesiten una prueba radiológica urgente relacionada con su consulta.

Por lo que respecta a Cirugía General, atenderá a unos 230 pacientes cada semana, en sus seis consultas. A estos se añaden los 30 pacientes semanales de la consulta de enfermería de estomaterapia, en la que se atiende a personas con dolencias como el pie diabético o úlceras vasculares, así como a pacientes que van a someterse o ya se han sometido a una ostomía, es decir, una abertura creada quirúrgicamente en el abdomen, cuando el funcionamiento normal del aparato digestivo o urinario no es posible.

Además, las consultas de Cirugía General se dotan con un rectoscopio digital LumenEye X1. Este sistema permite realizar la exploración directamente en consulta y visualizar la imagen digital en una pantalla, facilitando una valoración inmediata y agilizando la toma de decisiones clínicas en determinados pacientes.

También es posible documentar las exploraciones mediante imagen y vídeo, facilitando el seguimiento de determinadas lesiones y la comunicación de los hallazgos entre profesionales. Su diseño mejora la ergonomía del cirujano al permitir la visualización en pantalla y dispone de un canal de trabajo que puede utilizarse para determinadas actuaciones, como la toma de biopsias, cuando esté clínicamente indicado.

BAÑOS PARA PERSONAS OSTOMIZADAS

La consulta de estomaterapia dispone de un baño para personas ostomizadas. Es un aseso diseñado para que las personas puedan vaciar, limpiar o cambiar su bolsa de ostomía con comodidad, seguridad e higiene. Hay otro baño de este tipo en la entrada principal del área de consultas.

Entre sus elementos, se encuentra una pila especialmente diseñada para facilitar el vaciado de la bolsa, situada a una altura adaptada para que pueda utilizarse de manera cómoda y segura. También dispone de espejos colocados a la altura del estoma, de forma que el paciente pueda visualizar correctamente la zona durante el cambio de la bolsa y realizar sus cuidados con mayor autonomía.

GESTIÓN DE TURNOS

El sistema de gestión de los turnos de los pacientes del nuevo hospital está pensado especialmente para facilitar los desplazamientos dentro del edificio, sirviendo de orientación a las personas e incrementado la confidencialidad en la atención. Está vinculado a la cita previa del paciente.

Cuando una persona llegue al hospital, podrá identificarse en uno de los tótems de atención multimedia mediante su tarjeta sanitaria. El sistema identificará su cita y le proporcionará un ticket con un código de atención, indicándole además la planta, zona y pasillo al que debe dirigirse.

Una vez en la zona correspondiente, el paciente podrá esperar en la sala indicada y será llamado mediante ese código cuando llegue su turno, momento en el que la pantalla le indicará a qué consulta debe acudir.

El sistema está pensado para que el paciente no tenga que conocer previamente la distribución del nuevo edificio, ni tenga que buscar por sí mismo la consulta a la que debe acudir. Para las personas que acudan por primera vez al hospital, el sistema permitirá establecer un recorrido claro desde la entrada hasta el punto de atención correspondiente.

Además, el paciente encontrará en todo momento personal del Servicio Aragonés de Salud que podrá ayudarle durante el proceso, resolver sus dudas, orientarle y, cuando sea necesario, ayudarle a obtener el ticket. De esta manera, la incorporación de tecnología no sustituye la atención personal, sino que se combina con ella para facilitar el recorrido de los usuarios.

Las pantallas de información ofrecerán indicaciones tanto visuales, como auditivas, de manera que la información sobre los llamamientos y las indicaciones del circuito pueda llegar a personas con diferentes necesidades.

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel tiene una población de referencia de unas 80.000 personas, de las zonas de salud de Albarracín, Alfambra, Aliaga, Báguena, Calamocha, Cedrillas, Cella, Monreal del Campo, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Santa Eulalia del Campo, Sarrión, Teruel Centro, Teruel Ensanche, Utrillas y Villel.