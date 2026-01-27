El nuevo hospital Royo Villanova de Zaragoza será "de vanguardia" y su ubicación se decidirá en un proceso participativo

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, en el exterior del hospital Royo Villanova de Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha anunciado una inversión de 285 millones de euros para "hacer realidad" el proyecto del nuevo hospital Royo Villanova, cuyas instalaciones serán de "vanguardia y tecnología" y su ubicación será el resultado de un proceso participativo que se abrirá en las próximas semanas.

Así lo ha anunciado Azcón este martes en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que el nuevo hospital Royo Villanova va a convertirse en "la mayor inversión de un gobierno en la historia de Aragón" desde que se transfirieron las competencias de sanidad.

Ha defendido su apuesta por esta nueva infraestructura sanitaria de la capital aragonesa frente al "parcheo" anunciado por los socialistas en anteriores legislaturas: "El PSOE no movió un solo papel para hacer realidad este proyecto".

"Ya estamos trabajando en este proyecto", ha asegurado Azcón, quien anunció la construcción de este nuevo hospital en el Debate sobre el estado de la Comunidad, cifrando la inversión entonces en el entorno de los 200 millones.

Respecto a las características que tendrá el futuro Royo Villanova, su superficie se incrementará desde los 28.100 metros cuadrados con los que cuenta en su emplazamiento actual hasta los 78.000. Asimismo, dispondrá de 352 camas de hospitalización, lo que supone 98 camas más y con posibilidad de habilitar hasta 272 camas adicionales en situaciones de necesidad y 20 camas más vinculadas al modelo de Hospitalización a Domicilio.

El centro contará con 144 consultas externas --frente a 77 actuales--, con 52 gabinetes de exploraciones funcionales, 12 quirófanos, amplios y organizados en clústeres funcionales, que prácticamente doblan los siete disponibles ahora, 16 puestos de hemodiálisis, 704 plazas de aparcamiento y base específica para ambulancias.

"MEJORES SERVICIOS"

Por otro lado, Azcón ha garantizado "mejores servicios" en el nuevo Hospital Rollo-Villanova para atender a Sector Zaragoza I, que cuenta con más de 200.000 tarjetas sanitarias y dará cobertura a la Margen Izquierda de Zaragoza urbana --Actur Norte, Actur Sur, Actur Oeste, Arrabal, Barrio Jesús, La Jota, Picarral, Santa Isabel, Parque Goya-- y a municipios como Alfajarín, Bujaraloz, Luna, Villamayor y Zuera.

En este sentido, el candidato 'popular' a la reelección ha detallado que las urgencias estarán diferenciadas por perfiles asistenciales: Pediátricas, Generales, con áreas de triaje, de diagnóstico y observación específicas, y Geriátricas, pensadas especialmente para los mayores, con una orientación integral y criterios clínicos adaptados.

Además, la cartera de servicios se ampliará con nuevos servicios en Medicina Nuclear, Angiología y Cirugía Vascular, Unidad de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad (UEIMI), Cuidados Paliativos, Nefrología y Hemodiálisis --16 puestos--, Unidad del Dolor, Unidad del Sueño, y Hospitales de día médico, quirúrgico y oncohematológico.

Otras novedades que contempla este proyecto pasan por la implantación de cirugía robótica, quirófanos híbridos, aula virtual conectada con el quirófano, medicina nuclear integrada en el propio hospital, farmacia hospitalaria inteligente, automatizada y digitalizada.

En la línea de lograr un centro hospitalario de "vanguardia y tecnología", Jorge Azcón ha mencionado el uso que se hará de la Inteligencia Artificial, Big Data y aprendizaje automático, aplicados a la gestión clínica y organizativa, junto al impulso a la investigación, innovación y colaboración con clústeres tecnológicos

PROCESO PARTICIPATIVO

Una de las características de este nuevo equipamiento sanitario todavía no tiene decidida su ubicación. Para ello, Azcón ha anunciado que en los primeros días de febrero se abrirá un proceso participativo para que usuarios y profesionales compartan sus sugerencias.

El objetivo es "discutir y reflexionar" cuál es la mejor ubicación para el nuevo hospital: "Queremos que todo el mundo sea escuchado y dar voz a todos. La ubicación no va a ser un condicionamiento que tenga ideología, sino que tendrá que ver con la calidad y con la facilidad para prestar el servicio a los pacientes".

MEJORAS EN SANIDAD

Del mismo modo, el candidato 'popular' ha hecho un balance de su gestión en el área de sanidad en los dos años y medio que lleva al frente del Gobierno de Aragón.

A pesar del "colpaso" en el que el PSOE dejó la sanidad, ha recordado Azcón, "los aragoneses esperan 16 días menos para ser operados, la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 26 por ciento y tenemos más sanitarios, 1.726 más".

Acerca de los médicos, Azcón ha aludido al decreto de fidelización de los MIR, que ha permitido contratar a 76 médicos. "Se han convocado 186 plazas de difícil cobertura mejorando las condiciones para los profesionales y se han incrementado las plazas para estudiar Medicina, algo fundamental cuanto tenemos un problema de falta de profesionales y muchos jóvenes que quieren estudiar Medicina".

También ha rememorado el cumplimiento de uno de sus compromisos a su llegada al Gobierno de Aragón: "Hemos recuperado el servicio de ambulancias en nuestros municipios que el PSOE quito por la noche y los fines de semana.

En cuanto al presupuesto, "el PSOE redujo el presupuesto de Sanidad en un 4 por ciento, nosotros lo hemos incrementado en un 10 por ciento y en el presupuesto de 2026 está previsto un 8 por ciento más, situando el presupuesto para Sanidad en más de 3.000 millones de euros", ha especificado Azcón, quien ha adelantado que en el presupuesto para 2026 figuran partidas para el Hospital de Teruel, para las nuevas urgencias del Hospital Ernest Lluch, para los centros de salud de Cuarte, Utebo, Zuera, Arcosur, Caspe; la reforma integral de Farmacia en el Miguel Servet y Radioterapia en Teruel.

"Queremos blindar nuestro sistema sanitario reforzando la calidad asistencial de todos los aragoneses", ha subrayado el candidato del PP.

CONTRATACIONES

Como parte del compromiso del PP con la mejora sanitaria, Azcón ha destacado: "Todos los médicos que cumplan las condiciones y los requisitos evidentes que necesitan para ejercer y que quieran venir a trabajar a nuestra comunidad autónoma, en los centros de salud o los consultorios de nuestros pueblos, van a ser contratados".

En esta línea, ha hecho referencia a la ampliación de plazas para estudiar Medicina en Aragón, tanto en la Universidad de Zaragoza como en la Universidad San Jorge (USJ), lo que supone un "cambio estructural".