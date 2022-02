El nuevo presidente de CEOE Aragón pide "agilidad administrativa" para "ir a la misma velocidad"

ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, ha pedido este jueves a las Administraciones públicas "agilidad" y seguridad jurídica para "ir a la misma velocidad". La Asamblea General Extraordinaria de la organización empresarial le ha elegido presidente durante los últimos ocho años, en sustitución de Ricardo Mur.

Miguel Marzo se centrará en tres ejes durante los próximos cuatro años, como son la competitividad empresarial, la estabilidad de la financiación y la unidad de acción con el resto de asociaciones empresariales.

Ha afirmado que CEOE "tiene que ayudar a generar las condiciones para mejorar la competitividad de todas las empresas de Aragón, sean del tamaño y del sector que sean", añadiendo que los resultados "no son negociables" porque "sin resultados no hay nada, no hay productos, no hay trabajadores, ni procesos".

Para conseguir este objetivo, ha apostado por desarrollar la agilidad administrativa, la seguridad jurídica, la flexibilidad interna, las negociaciones, el talento y la sostenibilidad. En este contexto, ha aseverado que no puede haber proyectos "que se queden retrasados por los trámites administrativos" y ha pedido a los Ayuntamientos que sigan en la línea actual.

Además, ha continuado, los empresarios necesitan normas, pero "solo las estrictamente necesarias y que sean muy claras" para "saber de forma fehaciente a qué nos enfrentamos y las consecuencias al tomar una decisión", así como actuar con flexibilidad interna para tomar decisiones con "rapidez".

TIERRA DE ACUERDOS

Marzo ha defendido que Aragón "es tierra de acuerdos" y ha prometido: "No nos levantaremos de la mesa sin haber recorrido todas las alternativas para llegar a un acuerdo, aunque todos nos tengamos que dejar algo para que todos ganemos".

También ha dicho que en este territorio hay mucho talento, que se debe "alinear" con las necesidades empresariales, lo que requiere detectar los perfiles que las empresas necesitan y transmitirlo a las instituciones educativas y la sociedad.

"Tienen que ser claves la universidad y la FP, así como la colaboración de las instituciones públicas y privadas en el campo de la formación", poniendo de relieve la FP como "modelo de formación ágil y dinámico, que puede cubrir muchas de las necesidades de talento".

Miguel Marzo ha advertido de que en la universidad y la FP "hay itinerarios totalmente obsoletos, otros necesitan cambios sustanciales y otros que hoy no existen son necesarios" para impulsar la innovación y la sostenibilidad.

"Los cambios tienen que ser muy rápidos o llegaremos tarde" porque "el problema ya empieza a ser visible", apuntando que faltan "chóferes, torneros, casi todos los perfiles de la construcción, en hostelería", por lo que ha propuesto elaborar "un plan de choque" para que estos sectores, "abandonados en los últimos años", vuelvan a ser atractivos.

Asimismo, Marzo ha apostado por la sostenibilidad para "preservar el legado a las nuevas generaciones" y ha aseverado: "La sostenibilidad no es negociable", puntualizando que "mal entendida puede hacer daño" a sectores como el agroalimentario o el energético. Marzo intentará convencer a esos colectivos "que se anclan en el no por el no", argumentando que "de nada sirve defender alternativas utópicas que no se pueden llevar a la práctica".

En cuanto a la estabilidad financiera, el nuevo presidente de CEOE Aragón ha señalado que debe haber un equilibrio entre ingresos y gastos como en cualquier familia y empresa, indicando que la insuficiencia de los programas públicos genera "incertidumbres". Ha abogado por conseguir que la financiación con ingresos privados gane peso.

Miguel Marzo ha aludido a la unidad de acción, animando a dar protagonismo a la empresa y no a las organizaciones empresariales, tras lo que ha realzado el compromiso de CEOE Aragón con las asociaciones empresariales territoriales.

LA CASA DE TODOS

Se ha dirigido a Mur para darle las gracias por su dedicación y esfuerzo, expresando que ha dado al tejido empresarial "el protagonismo que le corresponde en la sociedad, haciendo oír su voz en Aragón y España", tras lo que ha indicado que superar sus logros será "muy difícil".

"Trabajar en CEOE es trabajar para Aragón", ha continuado Marzo, quien ha recalcado que su organización "es la casa de todos" y que para él es igual de importante ser empresario de una pequeña tienda en Zaragoza, que ser Amancio Ortega ya que la única diferencia "es el número de ceros que cada uno tiene en su tienda corriente" y Ortega tuvo, hace 50 años, una pequeña tienda en una calle de La Coruña "y no tenía tantos ceros en su cuenta".

Así, "necesitamos a todas las empresas y a los autónomos, que también son empresarios, y muy importantes, en nuestra región", ha continuado Marzo, quien quiere representarlos a todos y que todos se sientan parte de CEOE: "Necesitamos vuestra participación, vuestro compromiso e implicación".