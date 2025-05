El nuevo PSOE Teruel de Rafael Guía se reivindica como "la fuerza transformadora de la provincia"

UTRILLAS (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE Teruel ha renovado este sábado sus órganos de dirección y aprobado su estrategia política para los próximos años en el XI Congreso Provincial celebrado esta mañana en Utrillas, en el que se ha reivindicado como "la fuerza transformadora de la provincia".

Rafael Guía ha sido ratificado como secretario general al frente de una Ejecutiva en la que, ha dicho, se conjuga "la renovación con la veteranía" con un "claro carácter municipalista. "Salimos más fuertes y unidos", ha afirmado, con la voluntad de "reforzar nuestras estructuras para estar todavía más presentes en la sociedad turolense" con un mensaje "de fuerza y posibilidades. Cuando gobernamos, a la mayoría de la gente le va bien".

De esta forma, a lo largo de toda la jornada Guía ha reivindicado al Partido Socialista como "la fuerza transformadora de la provincia", recordando que los proyectos estratégicos tienen "sello socialista".

"Teruel tiene mucho futuro y nosotros creemos en él. No somos de llorar, como otras fuerzas políticas", ha destacado antes de mostrar su confianza por volver a gobernar las principales instituciones "pero no por el hecho de recuperar el poder, sino para poner en práctica las políticas socialistas, las de la defensa de los servicios públicos de calidad".

"Hoy somos más necesarios que nunca", ha dicho apostando por la "escucha activa día a día" a los ciudadanos "con empatía y asertividad". "Somos el partido de la gente, somos el partido cercano y tenemos que estar muy orgullosos", ha dicho, reivindicando todos los proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia y la apuesta por los servicios públicos.

"Es nuestra seña de identidad, los servicios públicos, nosotros a desarrollarlos y a hacerlos eficientes y de calidad, y cuando llegan estos señores los dejan morir poco a poco para echarnos en mano de las empresas privadas", ha dicho.

Así, ha afirmado que los gobiernos de Azcón y Juste en el Gobierno de Aragón y en la Diputación de Teruel "presumen de tener los presupuestos más altos" y "ni en educación ni en sanidad están dando mejor servicio, justo lo contrario. Se están amortizando plazas, aumentan las listas de espera en los hospitales, se reducen las horas de consulta médica en los consultorios, no se cubren todas las plazas de profesores, faltan auxiliares de educación o vemos cierto abandono de la escuela rural".

Guía ha acusado al Partido Popular de "no tener proyecto ni argumentos" y limitarse "a descalificar". "No aporta nada y no arrima el hombro. Aún más, si fuera por ellos, todo lo avanzado en derechos sociales, en políticas laborales, en la transformación económica, no existiría. Son el partido del no por el no", ha dicho acusándoles de "aprovechar los frutos de las políticas socialistas" desde el inmovilismo.

Además, el secretario general de los socialistas turolenses ha lamentado la dependencia de los populares de la ultraderecha. "En esa pelea del PP con Vox por las posiciones más extremas, el partido de centro derecha tiene ya poco de centro y mucho de derecha. También aquí, en la provincia de Teruel, donde en estos últimos días han utilizado noticias falsas, rumores y bulos para atacar nuestra credibilidad como partido político y proyecto".

El Congreso del PSOE Teruel ha sido inaugurado por la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. En su intervención, ha destacado que no se conoce un solo proyecto en Teruel impulsado por el PP. "Ninguno, la nada", ha recalcado, afirmando que "todos los grandes proyectos llevan el sello del PSOE" y reinvindicando "la política que construye, la política que aporta, en definitiva la política que mejorar la calidad de vida de la gente".

Alegría ha puesto ejemplos como el del Aeropuerto de Caudé, del que ha dicho "todos nos acordamos de la chatarrería a la que apelaba el Partido Popular y hoy sin embargo todos los días a hacerse fotografías". También ha destacado otros proyectos "tractores" como Dinópolis, el observatorio de Javalambre, los hospitales de Teruel y Alcañiz, o el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

"Fue gracias a José Luis Rodríguez Zapatero cuando ese FITE alcanzó los 60 millones de euros. Llegó Rajoy y pasó lo que pasa cuando la derecha gobierna: congelación. Y ha sido de nuevo un gobierno del Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, cuando no solamente recuperamos la plurianualidad, sino que este año se despliegan 73 millones de euros y para el año que viene de una inversión de 86 millones de euros. Esa es la política socialista en la provincia de Teruel", ha dicho.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado "el ruido y confrontación del Partido Popular" sobre políticas y medidas que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía. "Azcón corre a hacerse fotos con proyectos que impulsó el Gobierno de Lambán y hace mucho ruido porque no quiere que la ciudadanía sepa qué está pasando con los servicios públicos".

Alegría ha puesto como ejemplo de la nula gestión en políticas públicas del Gobierno de Azcón "el desinterés por la escuela rural o la falta de sanitarios en centros de salud y hospitales de la provincia de Teruel y de Aragón en general".

Ha reprochado igualmente a Azcón que dé la espalda al principal reto que hay en la actualidad: generar vivienda asequible. "En Teruel el precio del alquiler ha crecido en más de un 20%. Pido al Gobierno de Aragon, que es quien tiene competencia en ello, que aplique de una vez la Ley de la Vivienda". Para Pilar Alegría, Jorge Azcón "es un alumno aventajado de Feijoo".

"El PP da la espalda a las necesidades reales de las mujeres y hombres de nuestro país". "Se empeña en fabricar una realidad paralela pero luego las cifras y los datos dejan desnudos al PP", ha dicho Alegría, argumentando con datos como los más de 21,5 millones de personas que cotizan a la Seguridad Social o las cifras actuales más bajas de desempleo desde el año 2008.

Ha explicado que el Gobierno de España lo urgente sin olvidarnos de lo importante: en la pandemia trabajamos para proteger la salud de la ciudadanía lo primero y luego trabajamos para conseguir más de 140.000 millones de euros para la reindustrialización de nuestro país", de los cuales más de 2.300 millones de euros de fondos europeos se están invirtiendo en Aragón ahora en diferentes proyecto como ejemplo el proyecto Catalina de Europa o los de hidrógeno verde "que van a cambiar esta provincia turolense".

"Ante la política arancelaria de Donald Trump el Gobierno de España ha abierto un paraguas de protección para trabajadores y empresas y con más de 14.000 millones de euros. Un plan que recoge los planteamientos de empresas y sindicatos y que ha sido aprobado a pesar del voto en contra del PP y de la extrema derecha de este país".

"¿Cómo van a defender a los agricultores y ganaderos de esta provincia si a la hora de la verdad siempre votan en contra de sus intereses?", se ha preguntado. Finalmente, Pilar Alegría ha animado a trabajar unidos para ganar las elecciones de 2027 y a practicar "la política de la cercanía, próxima a los problemas de la gente. Buscando soluciones a los turolenses, a las turolenses".

Ha felicitado al nuevo secretario general del PSOE turolense, Rafael Guía, y ha reconocido "el trabajo magnífico de Mayte Pérez y su equipo de los últimos ocho años". Asimismo, ha felicitado a quienes han hecho posible este congreso.