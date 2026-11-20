LAs obras de adecuación de accesos y mejora de la seguridad vial han contado con un presupuesto de 20,5 millones de euros. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TERUEL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio este viernes un tramo de 4,6 kilómetros de la carretera N-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, entre Villastar y la variante de Teruel (N-234), en la provincia de Teruel, tras las obras de adecuación de accesos y mejora de la seguridad vial que han contado con un presupuesto de 20,5 millones de euros.

La actuación ha supuesto la eliminación de los accesos directos a la N-330 con visibilidad limitada y su sustitución por dos nuevos enlaces y una glorieta de intersección con la variante de Teruel: enlace de Villaspesa, en el kilómetro 297,1 de la N-330, que permite la conexión con la TE-V-6016 de acceso al municipio de Villaspesa; enlace de Valdeciervos, en el kilómetro 299,5 de la N-330 y Glorieta de intersección, en el kilómetro 301,2 de la N-330, de 60 metros de diámetro exterior, que conecta con la N-234, el vial de acceso a la antigua carretera de Cuenca y el camino de acceso a la vega del río Turia.

Además, se ha ampliado la sección transversal del tramo de 6 a 10 metros, con 3,5 metros de carril y 1,5 m de arcén; se han habilitado pasos de fauna y se ha construido un itinerario ciclo-peatonal en la margen izquierda de la carretera que conecta la vega del río Turia con la antigua carretera de Cuenca.

Asimismo, se han ejecutado cuatro pasos inferiores y un viaducto sobre la rambla de Barrachina, además de 16 obras de drenaje transversal. Por último, la carretera se ha elevado en la zona del barranco de Valdeciervos, evitando así afectaciones en caso de lluvias torrenciales. La N-330 antigua se configura ahora como vía de servicio limitada a 50 kilómetros por hora para dar acceso a las fincas colindantes.