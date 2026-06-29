El número de mujeres víctimas de violencia de género aumenta en Aragón aunque disminuyen las denuncias

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las secciones de Violencia sobre la Mujer de los 16 Tribunales de Instancia de Aragón recibieron, en el primer trimestre del año, un 3,5% menos de denuncias que el año anterior y, contrariando este dato, el número de víctimas de violencia de género en nuestra comunidad ha aumentado un 7,7% en el mismo periodo de tiempo.

Entre enero y marzo 1.016 mujeres sufrieron delitos de violencia de género en la comunidad aragonesa, 73 más que las contabilizadas hace un año, datos estos que contrastan con los facilitados a nivel nacional ya que Aragón supera, en número de mujeres víctimas de violencia de género, a la media nacional que experimenta un incremento del 3,75%.

Según las nacionalidades de las mujeres, las españolas víctimas de estos delitos se han incrementado un 5,3%, las de nacionalidad extranjera un 10,9% y, entre las menores, las de nacionalidad española aumentan un 33,3% y las de nacionalidad extranjera disminuyen un 100%.

Los datos, hechos públicos este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, ponen de manifiesto que el número de víctimas de violencia de género en Aragón, por cada 10.000 mujeres, se ha situado en el 14,8%, lo que supone, como anteriormente se ha indicado, un aumento del 7,7% respecto del año anterior.

Los tribunales aragoneses registraron 1.114 denuncias por este tipo de delitos (710 fueron denuncia de la víctima --el 63,7%-- y 277 --el 24,9%-- por intervención policial) y 129 mujeres renunciaron a declarar como testigo en las causas denunciadas, lo que supone un aumento interanual de las renuncias del 2,3%.

Por este concepto el 31,6% de las victimas españolas renunciaron a la obligación de declarar como testigo. Este porcentaje se invierte en el caso de las víctimas extranjeras que disminuye hasta el 22%. Durante los primeros 90 días del año los tribunales de Instancia incoaron en nuestra comunidad 239 órdenes y medidas seguridad para proteger a las víctimas. De ellas, se adoptaron 175, lo que supone un incremento del 4,8%. El 93,14% de las órdenes y medidas de protección adoptadas por los tribunales fueron resultado de peticiones hechas por la propia víctima y el 6,86% lo fueron a petición del Ministerio Fiscal.

En las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia las personas enjuiciadas aumentaron un 33,7% y en las audiencias provinciales un 300% en tanto que en las secciones penales del Tribunal de Instancia disminuyen un 18,6%. En cifras absolutas, en tres meses, los órganos judiciales enjuiciaron a 242 hombres y 228 resultaron condenados (111 de nacionalidad española y 117 de nacionalidad extranjera).

En los que se refiere a sentencias dictadas por este tipo de delitos las condenatorias aumentaron en los Tribunales de Instancia un 94,21% en las secciones de Violencia sobre la mujer, lo que supone un 32% más de condenas que el año anterior, y en las secciones penales el porcentaje de condenas fue del 71,8%, lo que pone de manifiesto una caída del 11,8% respecto al mismo trimestre de 2025.

En las audiencias provinciales el porcentaje de condenas coincide con el de personas enjuiciadas, es decir, un 300%.

Lo que se mantiene como una constante es la relación existente entre la víctima y el denunciado. Siguen siendo las relaciones afectivas finalizadas las que acogen el mayor porcentaje de casos de delitos por violencia de género que, en el primer trimestre de 2026, han crecido un 47,28% respecto al año anterior. Le siguen aquellas en las que la relación afectiva todavía existe con un 29,29%. En tercer lugar, se colocan los delitos cometidos entre cónyuges con un 14,64% y, por último, las relaciones entre excónyuges con un 8,79%.

Igualmente, por tipo de delito, siguen siendo las lesiones y los de malos tratos los que aparecen con más reiteración en las causas. De todos los procedimientos abiertos en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia en 819 se recogía este delito en cualquiera de sus modalidades. A él le siguen los delitos cometidos contra la libertad (77), la libertad y la indemnidad sexual (29), contra la integridad moral (10) y contra la intimidad y el derecho a la propia imagen (15). En resumen, en el primer trimestre se han abierto causas por un total de 1.178 delitos distintos.