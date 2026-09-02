El número de parados registrados en Aragón durante el mes de agosto sube en 945 personas hasta un total de 50.174

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ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores registrados como demandantes de empleo en las oficinas del INAEM durante el pasado mes de agosto, en Aragón, ha aumentado en 945 personas, un 1,92% más que el año anterior, sumando un total de 50.174 aragoneses en el paro, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Por provincias, en Zaragoza son 39.217 los trabajadores demandante de empleo en el INAEM, 718 más que el mes anterior (1,86%), mientras que en Huesca hay 6.860 contabilizados, 214 más que en julio (3,22%), y en Teruel el número de desempleados se eleva a 4.097 personas, 13 más que el mes anterior (0,32%).

Respecto al mes de agosto del año pasado, 2025, el número de trabajadores en el paro ha aumentado en 1.693 personas en Aragón, un 3,49% más.

En cuanto a los trabajadores extranjeros, se han contabilizado 11.784 parados inscritos en el INAEM, 442 más que el mes anterior, un 3,91% más.

SEXO Y EDAD

Por sexos, en la Comunidad Autónoma hay 19.650 hombres demandantes de empleo y 30.524 mujeres, así como 4.787 trabajadores menores de 25 años en paro y 45.387 del resto de edades.

Por actividad, en agricultura se han anotado 1.801 parados; en industria son 5.363; en construcción, 2.563; en servicios 34.017; y en el colectivo sin empleo anterior son 6.430.

Durante el pasado mes de agosto se han firmado 38.167 contratos laborales en la Comunidad Autónoma, de los que 12.927 son indefinidos y 25.240 temporales, y respecto del total son 11.716 contratos menos que el mes anterior, un 23,49% menos.

DATOS NACIONALES

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.355.918 personas, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.